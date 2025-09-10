日本が全勝でスーパーラウンドへ…勝敗を分けた視野の広さ

野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」は9日、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などでオープニングラウンドの5日目を行った。日本代表はプエルトリコを3-0で下し、A組を5戦全勝の首位でスーパーラウンドへ進む。この日、2回に先制点を挙げたのは日本お得意の相手のスキを突く走塁。プエルトリコの指揮官は「力を失ってしまった。本当に説明しにくい」と無念の様子だ。

両軍無得点の2回、日本は2死二塁で「9番・右翼」の坂本慎太郎（関東第一3年）が打席に立った。「サードが下がっていたので…」と、三塁手の前に狙い通りのセーフティバントを決めて一塁を駆け抜けると、すぐにがら空きの二塁が目に入った。

「塁も空いていたし、次へ進むのは徹底してきたことなので」

一目散に二塁へ向かうと、プエルトリコの内野陣は慌てて二塁へ。これを見た走者の横山悠（山梨学院3年）はスルスルと三塁ベースからスタートし、まんまと本塁を陥れた。球審のセーフのジェスチャーに、プエルトリコはグラウンド上の選手もベンチもぼう然。日本が試合の流れをつかんだ瞬間だった。

生還した横山は「坂本がセーフティーバントをするのはわかっていたし、2アウトなのでホームを狙う意識でいて、相手も全員ベースから離れているなあと狙っていて。そしたら坂本が二塁に走ってくれて『あ、いける』と思った」。2人の視野の広さと連携が生んだ得点だった。

プエルトリコの内野陣、ミスの裏にあったこの国ならではの事情

試合は降雨のため開始が20分ほど遅れ、試合中も雷や雨が続いた。少しでも早く得点し、流れをつかむのが勝利への最短ルートだった。やられた側のプエルトリコにしてみれば、悔やみきれないミスだった。

エディー・ゴンザレス監督は試合後、勝敗を分けたものを「アドレナリンの出方ですかね」と表現した。試合前まで日本が4勝0敗、プエルトリコは3勝1敗。両チームに首位通過の可能性があった。「首位へのプレッシャーがあまりにすごかったかな。それでゲームをコントロールする力を失ってしまった」と続ける。

先制点を許した場面については「なかなかないプレーですよ」と苦笑い。「タイムを球審に合図せずに進んでしまった。本当に説明しにくいプレー。集中力を失ってこういう結果になってしまった」と、状況を頭の中で整理している様子だった。

これには、ショートが花形ポジションの中南米ならではの事情もかかわっているという。「ほとんどすべての内野手が、元々ショートをやっているんです。そこから三塁、二塁といろんなポジションへ動いていく。だから守備位置については、しっかりベンチから指示する必要もあるんです」。経験の少ない土のグラウンドで、守りにくそうにする野手もいた。

一方で坂本は「相手は混乱しているなと思った。塁に出たら相手にプレッシャーをかけることで、打者を楽にすることもできる。予選ラウンドでは結果を出せていませんでしたが、今日はそういう面はできていた」。スーパーラウンドでも“曲者”の存在が生きる場面がありそうだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）