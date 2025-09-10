SNSで報告

女子ゴルフの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が、自身のXを更新した。アイドルグループ「乃木坂46」のライブを現地で鑑賞。メンバーと集合写真を撮ったことを報告すると、ファンを「一瞬、乃木坂のメンバーかと思ったわ」と騒然とさせている。

7日まで行われた国内ツアー・ゴルフ5レディス（千葉・GOLF5Cオークビレッヂ／6505ヤード、パー72）で15位だった菅沼。試合後、その足で乃木坂46の全国ツアーに駆けつけていた。Xには「速攻神宮に行きました」と綴られ、祝花を送ったことも明かしていた。

ライブ観戦後、Xにはメンバーと並んでど真ん中に収まる1枚も投稿。ピースサインで笑顔を浮かべた25歳は「ありがとうございました やっぱ乃木坂です 大好きです 来週からの試合も乃木坂の曲沢山聴いて頑張るぞ！！」と感無量といった様子だった。

この報告にはファンからも「まるで乃木坂ですね」「違和感ない。さすがです」「一瞬、乃木坂のメンバーかと思ったわ」「溶け込んでいる」「全然、違和感ない」「全く違和感がありません、というよりももはやメンバー?!」と驚きの声が上がった。

菅沼は今季、5月のパナソニックオープンでツアー3勝目を挙げた実力者。今季は6月のアース・モンダミンカップでも2位に入っている。



（THE ANSWER編集部）