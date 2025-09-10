「1991年に誕生した『adidas EQUIPMENT』の象徴的なグリーンを基調」

イングランド1部リバプールは9月9日、2025-26シーズンの3rdユニフォームを発表した。

フィールドプレーヤーのユニフォームは明るい緑、そしてGKのユニフォームは黒となっている。

ユニフォームサプライヤーのアディダス社によれば「1991年に誕生した『adidas EQUIPMENT』の象徴的なグリーンを基調に、同系色の縦ストライプをあしらったデザイン。クラブバッジとトレフォイルが初めて並ぶ、クラシックな一着」となっているという。なお、リバプールは14日に行われるプレミアリーグ第4節のバーンリー戦で、このユニフォームをお披露目する。

SNS上では、ファンから「好き」「超絶セクシー」「これは最高だ」「俺のお金をもって行け」「これも買いますわ」「クラシックな感じが良い」「最高のシャツが来た！」といった声が3rdユニフォームに寄せられている。

また、MFドミニク・ソボスライが着用している白いシャツやGKアリソンが着ている黒いユニフォームも話題となっており、「緑ユニも良いけど、右のソボスライの着ているやつが気になる」「あのソボスライのやつが欲しい」「GK黒ユニがカッコ良すぎ」「これは黒買いですね」と、発表されたすべてのシャツが多くの関心を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）