長友佑都が失点シーンを反省

日本代表は9月9日（現地時間、日本時間10日）、アメリカ・オハイオ州Lower.comフィールドで行われた国際親善試合でアメリカ代表と対戦し0-2で敗れた。

この試合でキャプテンマークを巻き、前半45分に出場したDF長友佑都が「まず失点に絡んでしまったので、あそこ寄せきれないとW杯本番で難しくなる。全然まだまだだなと思います」と試合を振り返った。

9月6日のメキシコ戦からスタメンを11人全員入れ替えて臨んだ一戦。前半30分に長友がマッチアップをしていたFWアレックス・センデハスに先制ゴールを許すと、後半19分にはFWフォラリン・バログンに追加点を許し、0-2で敗れた。

前半途中で相手の激しいタックルを受けていた長友だが、右足首の状況は「大丈夫です。軽いねんざぐらいだから」と言及。失点シーンについては「失点に絡んでしまったんで。あそこに寄せられないとW杯本番では難しくなるし、まだまだだなと思います」と反省した。

今回の米国遠征では勝利できず、ノーゴールに終わった。5度目のワールドカップ出場を狙う38歳は「W杯ではこのアウェーの雰囲気の中で勝っていかなきゃいけないんで、そういう部分ではメンタル的にももっとタフにならなきゃいけないですし、このアウェーの雰囲気に飲まれてたら上には行けないんで、もっともっと強くなる必要があるなと思います。チームがW杯優勝を目標にしてるんで、個人もそのレベルにやっぱり持っていかないと正直、話にならないと思うんで、しっかりとJリーグに帰って、もう一回改めて自分自身を見つめ直して、厳しくやっていきたいなと思います」と厳しい言葉でまとめた。（FOOTBALL ZONE編集部）