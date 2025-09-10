プルマン東京田町に、残暑続く初秋の気候をクールダウンするように、シャンパンや秋限定のカクテルを心ゆくまで楽しめる「秋のハイティー」が登場。

夏の余韻をそっと楽しみながら、秋の豊かな恵みを味わえる大人のティータイムを堪能できます☆

プルマン東京田町「JUNCTION」秋のハイティー

期間：2025年9月1日 (月)〜2025年11月30日 (日)

時間：17:00〜22:00（L.O. 21:30）お席120分制 / ドリンクラストオーダー30分前

場所：JUNCTION

レストラン予約：電話 03-6400-5855（プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10a.m -10p.m）

ゲストのインスピレーションを刺激する、フランス・パリ発アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」に、お酒を楽しむ「秋のハイティー」が登場。

陽射しが差し込む午後、夏の余韻をそっと楽しみつつ秋の豊かな恵みを五感で味わえる、大人のラグジュアリーなひとときをすごせます。

残暑を優しくクールダウンし、セイボリーとのマリアージュで、秋の深みを感じるひとときが堪能できるハイティーです☆

秋のハイティー

プラン：

セイボリー + シャンパン& ROKUカクテルを含む 38種のフリーフロー 1人 9,000円内容：シャンパン・ ROKUシーズナルカクテル・ビール・ワイン・コーヒー・紅茶 ・ソフトドリンク※ROKUオリジナルスタンドで用意セイボリー + 3種のスパークリングワインを含む 35種のフリーフロー 1人 7,000円内容：スパークリングワイン・ビール・ワイン ・コーヒー・紅茶・ソフトドリンクセイボリー + ノンアルコールフリーフロー 1人 5,000円内容：コーヒー・14種のロンネフェルト紅茶・ソフトドリンク

セイボリー（8品）：

ハモンセラーノクロケットオーストラリアンビーフカルパッチョ アホブランコチーズ盛り合わせラムジャーキーとミックスナッツアジアンラタトゥイユサテーチキンベジタリアンサンドイッチ季節のマカロン

フリーフロー：

シャンパンジャパニーズクラフトジン「六ROKU」 ROKUシーズナルカクテル (4種)アップルジンソーダ / ジントニック / ジンバック / ジンリッキースパークリングワイン(3種)シャンドン ブリュット / シャンドン ブリュット ロゼ / シャンドン ガーデンスプリッツビール赤白ワイン (10種)ロンネフェルト紅茶(14種)バイタルグレープフルーツ / アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー / チョコチャイ / エーデルビーネ / ルイボス / モルゲンタウ / イングリッシュブレックファスト / アッサムバリ / アールグレイ / ダージリンサマーゴールド / アイリッシュウィスキークリーム / チルアウトウィズハーブ / カモミール / ペパーミントコーヒー(4種)コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル) / カフェラテ (ホット・アイス) / カプチーノソフトドリンク(3種)烏龍茶 / ジンジャエール / オレンジジュース

英国発祥のハイティーは、軽めの食事とともにお酒や紅茶を楽しむスタイル。

プルマン東京田町の「秋のハイティー」は、シャンパン・ワイン・シーズナルカクテルなどを心ゆくまで贅沢に楽しめる、全38種類のフリーフローが魅力です！

オリジナルのハイティースタンドには、お酒を引き立てる一口サイズのセイボリーを揃え、大人の特別なひとときを演出します。

秋おすすめのアルコールドリンクは、シーズナルカクテル「アップルジンソーダ」

シーズナルカクテル「アップルジンソーダ」

ジャパニーズクラフトジン「六ROKU」に、マロンシロップとりんごジュースを合わせ、軽やかな炭酸で仕上げた1杯です☆

シードルを思わせる軽やかな飲み口で、秋の恵みを感じながら、残暑疲れをやさしくクールダウン。

紅茶は、日差しのリカバリーにも最適な「バイタルグレープフルーツ」が人気です。

ほかにも、アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャーやカモミールなど、季節の移ろいをやさしく感じさせるラインナップが用意されます！

バリエーション豊富なフリーフローを引き立てるのは、レストランのコースの魅力をぎゅっと詰め込んだ8種のセイボリー。

「オーストラリアンビーフカルパッチョ アホブランコ」 秋コースの前菜(左下)が、特別にミニサイズで登場

2025年秋は、メインダイニング「KASA」のコース前菜で人気がある「オーストラリアンビーフカルパッチョ アホブランコ」が、ミニサイズで特別に用意されます。

オーストラリアンビーフカルパッチョ アホブランコ

瑞々しいマスカットが、オーストリア産のビーフカルパッチョを爽やかに包むメニューです☆

また、鮮やかな紫色が引き立つ「ベジタリアンサンドイッチ」は、食べ応えのある大豆ミートとビーツのヘルシーな味わい。

自然のボタニカルをふんだんに使った、ジャパニーズクラフトジンROKUとのマリアージュが楽しめます！

そのほか、秋の恵みをイメージした「ハモンセラーノクロケット」や、季節の野菜をお酢と一緒にさっぱり味わう「アジアンラタトゥイユ」に「ラムジャーキーとミックスナッツ」などが登場。

残暑を優しくクールダウンしながら、お酒を引き立てるメニューが並びます。

なお、プルマン東京田町の「秋のハイティー」は、1名から利用可能です☆

残暑続く初秋をクールダウンするように、大人のティータイムを味わうひととき。

プルマン東京田町の「秋のハイティー」2025年9月1日〜11月30日まで提供中です！

※表記はすべて税込み（サービス料はありません）

※1名から利用できます

※最終入店は20時

※前日18時までに予約

※1のコースは六角形のROKUオリジナルスタンドで用意(数量限定)

※プラン2,3は黒色のスタンドで用意

※シャンパンとROKUシーズナルカクテルはプラン3のみ含まれます

※スパークリングワインはプラン2にのみ含まれます

※シャンパン、ワインの銘柄は時期によって一部変更する場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏の余韻を楽しみながら秋の恵みを味わう大人のティータイム！プルマン東京田町「秋のハイティー」 appeared first on Dtimes.