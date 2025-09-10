ACEes佐藤龍我、夏祭りデート風グラビア＆60問インタビュー 『ベツコミ』登場
ジュニア内グループ・ACEesの佐藤龍我が、12日発売の『ベツコミ』10月号（小学館）の巻頭グラビア＆インタビューに登場する。
【写真】和気あいあい！キラキラ笑顔を見せるACEes
テーマは「佐藤龍我と真夏の夜の夢」。誌面では、夏祭りに出かけてはしゃぐ姿を撮影したグラビアに加え、「佐藤龍我 虎の巻 60の質問」と題した超ロングインタビューを掲載。「自分のこと」「最近のこと」「食のこと」「人間関係のこと」「グループのこと」など、多方面にわたる質問に答えている。
さらに、表裏18枚の写真で構成された厚紙ピンナップも付属。まるで一緒に夏祭りに行ったかのような“カメラロール”を楽しめる仕様となっている。
