PS5/PS4用タイトルが対象の「アソビの秋セール」開始。PS Storeにて最大80%オフ。「FF16」や「龍が如く8」など
「アソビの秋セール」
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「アソビの秋セール」を開催している。期間は9月24日まで。
本セールではアクションRPG「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」が40%オフの5,940円、「龍が如く８ デラックス・エディション」が60%オフの4,312円になるなど、各タイトル本編とデジタルコンテンツをセットにしたエディションが多数ラインナップ。
さらに、続編の発売を控える「Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT」や「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」なども特別価格で販売される。
□「アソビの秋セール」のページ
セール対象タイトル（一部）
セール期間：9月24日まで
FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション
価格：9,900円→5,940円（40%オフ）
・ストアページ
龍が如く８ デラックス・エディション PS4 & PS5
価格：10,780円→4,312円（60%オフ）
・ストアページ
Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
価格：8,690円→4,345円（50%オフ）
・ストアページ
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition
価格：7,980円→6,384円（20%オフ）
・ストアページ
(C) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:c2020 YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.
(C)SEGA
(C)2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Ghost of Tsushima is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions LLC.
(C) 2025 ZeniMax. ZeniMax, Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls, and Oblivion are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.