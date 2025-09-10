

「治安を守るため、外国人労働者の規制強化を」という主張は、実は「中小・零細企業の廃業を容認する」という主張と表裏一体だといいます（撮影：尾形文繁）

オックスフォード大学で日本学を専攻、ゴールドマン・サックスで日本経済の「伝説のアナリスト」として名をはせたデービッド・アトキンソン氏。

退職後も日本経済の研究を続け、日本を救う数々の提言を行ってきた彼の著書『給料の上げ方――日本人みんなで豊かになる』では、日本人の給料を上げるための方法が詳しく解説されている。

「いまの日本の給料は、日本人のまじめさや能力にふさわしい水準ではありません。そんな低水準の給料でもガマンして働いている、その『ガマン』によって、いまの日本経済のシステムは成り立っています。でも、そんなのは絶対におかしい」

そう語るアトキンソン氏に、これからの日本に必要なことを解説してもらう。

外国人労働者を規制すると中小・零細企業が潰れる

「外国人労働者の増加が治安を悪化させるため、受け入れを厳しく規制すべきだ」という主張があります。





一見すると、国民の安全を願う正論に聞こえるかもしれません。しかし、その主張の裏側には、ほとんど語られることのない、もう1つの厳しい現実が隠されています。

それは、その主張が「日本経済の末端を支える多くの中小・零細企業の廃業を容認する」という宣言と、ほぼ同義であることです。

どういうことか。まず、基本的な統計データから見ていきましょう。

日本の外国人労働者数は急増しており、2008年から2024年10月末までの間に、48.6万人から230.3万人へと181.7万人増加し、規模は約4.7倍に拡大しました。

統計の基準は異なりますが、参考として1993年の時点では、外国人労働者数は9.7万人、不法残留者を含む就労者数（厚生労働省統計）は61万人でした。

外国人はどんな在留資格で働いているのか

2024年10月末時点のデータ（230.3万人）の内訳を見ると、在留資格別では「技能実習」が47.1万人、「専門的・技術的分野」のうちの「特定技能」が20.7万人で、これらを合わせた67.8万人が最大のグループを形成しています。





この2つの資格は、主に日本企業側の深刻な人手不足に対応することを目的としたものです。そのためビザ条件が非常に緩くなっています。





次いで、留学生のアルバイトなどが含まれる「資格外活動」が39.9万人となっています。また、「永住者」など身分に基づく在留資格を持つ労働者は62.9万人でした。

2008年以降に見られる181.7万人の増加分に着目すると、そのうち「技能実習」（47.1万人）、「資格外活動」（31.6万人）、「特定技能」（20.7万人）の3資格だけで合計99.4万人に達し、増加分全体の54.7％を占めています。





前回の記事（【データ検証】｢外国人による治安悪化｣は本当か）で述べたように、こうした若い世代の労働者は、国籍にかかわらず犯罪率が高くなる傾向にある属性です。

世界的に見ても、犯罪の約8割は男性によって、また約45％は30歳未満の若者によって引き起こされています。技能実習生などの平均年齢が30歳未満であることを踏まえると、統計上、他の属性に比べて犯罪に関わる確率が倍以上になる可能性が指摘できます。

どこの国の人が、どんな業種で働いているのか

次に国籍別に見ると、最も多いのがベトナムで57.1万人（全体の24.8％）、次いで中国、フィリピンと続きます。この上位3カ国だけで、外国人労働者総数の53.2％を占めています。さらに上位7カ国まで広げると、その合計は183.3万人に達し、全体の79.6％をカバーします。





外国人労働者が就労している業種を見ると、「製造業」（59.8万人）が最も多くなっています。「卸売業、小売業」（29.8万人）、「宿泊業、飲食サービス業」（27.3万人）、「建設業」（17.8万人）、「医療、福祉」（11.6万人）の5業種で、全体の63.6％を占めています。





中でも特に「食」に関連する分野での就労が目立ちます。例えば、製造業の内訳では「食料品製造業」が19.0万人と最も多く、また「宿泊業、飲食サービス業」27.3万人の中でも、大半を占める23.0万人が飲食店で働いています。

小売業まで含めて考えると、外国人労働者が、相対的に生産性の低い業種に集中している傾向が見て取れます。名目上、技能実習制度は日本の技術を母国へ移転することを目的としていますが、その実態が深刻な人手不足を補うための対策であることは明らかです。

外国人はどんな規模の企業で働いているのか

次に、外国人労働者がどの規模の企業に集中しているかを見ていきましょう。

厚生労働省のデータによれば、外国人労働者は全国34万2087社の事業所で雇用されていますが、その中でも圧倒的に多いのが従業員30人未満の小規模な企業です。これは、彼らの多くが飲食店や小売業で働いており、これらの業種の平均的な事業所規模が他業種に比べて小さいことを考えれば、当然の結果と言えます。





具体的な数値を見ると、外国人労働者のうち36.2％が従業員30人未満の企業で、78.8％が499人以下の企業で就労しています。

実際に、企業規模が小さいほど生産性や賃金水準が低い傾向にあり、日本人労働者の確保に苦戦しているのが実情です。この状況は求人倍率にも明確に表れています。リクルートワークス研究所の調査では、2026年3月卒業予定の大卒求人倍率は、従業員5000人以上の大企業が0.34倍であるのに対し、1000〜4999人の企業では1.05倍、300〜999人の起業では1.43倍、そして300人未満の企業ではなんと8.98倍にまで跳ね上がります。

高卒者においても同様で、厚生労働省の2023年度のデータでは、従業員5〜29人の企業で有効求人倍率が12倍、1〜4人の企業に至っては75倍という極めて高い数値となっています。

中小・零細企業は外国人労働者がいないと成り立たない

出生数のピークが1973年であったことを考えると、その世代が高卒となる1991年頃、そして大卒となる1995年頃から、若年労働人口の供給が構造的に減少し続けています。このため、今後、中小・零細企業の求人倍率はさらに悪化することが確実視されます。





卒業生の絶対数が減ることで、かつては大企業への就職が難しかった層まで大企業に就職しやすくなっており、中小企業で働くインセンティブはますます低下します。結果として、よほど魅力的な仕事や労働条件を提示できない限り、企業規模が小さいほど人材確保が困難になるというスパイラルに陥るのです。

このような状況下で、存続の危機に瀕した零細企業が外国人労働者の受け入れ拡大を求めるのは、必然的な流れと言えます。事実、事業所あたりの外国人労働者の平均は3.9人ですが、特に従業員30人未満の企業では、外国人労働者が全従業員に占める割合が26.0％にも達し、他の規模の企業と比べて最も高くなっています。

つまり、人口減少を背景に、まず最も規模の小さい企業から日本人労働者がいなくなり、その穴を埋めるために外国人を求めているという構図が浮かび上がります。外国人労働者の存在が、多くの零細企業にとっての「延命措置」となっているのです。

極論すれば、「安くこき使えたはずの日本の若者が確保できなくなったため、それに代わって安くこき使える外国人労働者を誘致してほしい」というのが、一部の経営者の本音でしょう。

そして、最も賃金を抑えられるのが若者であるため、必然的に若い外国人労働者が求められます。しかし、皮肉なことに、その若年層こそが最も犯罪率の高い属性であり、結果として治安への影響が伴うことになるのです。

「外国人労働者の規制強化」は何をもたらすか

このような状況を受け、例えば参政党のように、外国人労働者による治安悪化を懸念し、その受け入れを制限しようとする動きが出てきます。

しかし、外国人労働者の受け入れを制限すれば、労働力不足が深刻化し、零細企業や中小企業は廃業や倒産に追い込まれていくでしょう。特に、先に見たように外国人労働者に大きく依存する食料関連産業への打撃は、計り知れないものになると考えられます。

「外国人労働者は不要だ」という主張に対し、「その場合、論理的な帰結として零細企業の淘汰が進む」と指摘すると、「それも受け入れられない」という反論が返ってくることがあります。そして、打開策を問うと、「財務省を解体し、積極財政で対応すればよい」といった、現実離れした答えが返ってくることさえあるのです。

これは、英語の諺にある「You can't have your cake and eat it.（ケーキを持っていることと、それを食べることを両立はできない）」という状況そのものです。零細企業を存続させるためには若い外国人労働者が必要だが、それに伴う犯罪率の上昇は受け入れられない、というのは、表裏一体である事象の片方だけを都合よく肯定し、もう一方の当然の結果を否定する非論理的な主張に他なりません。

言うまでもなく、現在多くの企業が直面している問題の核心は「人手不足」です。したがって、減税や積極財政といった金融政策では労働人口そのものを増やすことはできず、根本的な解決策にはなり得ないのです。

付加価値を高め、賃金を引き上げるのが王道だ

私は以前から、人口減少下で人材確保が困難になる以上、企業が生き残る道は、付加価値を高め、賃金を引き上げていく以外にないと主張してきました。

現状維持のためだけに外国人労働者を増やし、それに伴う犯罪の増加を甘受するという選択肢も考えられますが、私はその道に反対します。なぜなら、そもそも現状を維持する必要はないからです。

本来目指すべきは、経営資源の集約、差別化、イノベーションの追求を通じて付加価値を高め、輸出を拡大し、賃金を上昇させるという好循環です。そのためには、中小企業同士の連携や統合が不可欠となります。

この構造的な課題は、消費税廃止や積極財政といったマクロ経済政策で解決できるものではありません。これらの政策が有効なのは、あくまで人口が増加し、失業率が高い経済です。労働力そのものが不足している人口減少国家に同じ処方箋を適用しても、効果は期待できないのです。

積極財政派は「教科書には、不況時には減税と財政出動で経済は成長すると書かれている」と主張します。しかし、その教科書が前提としているのは、人口が増加し、労働力に制約がない時代の経済モデルです。

彼らの主張は、現代の日本が直面する課題を無視した、経済学の表層的な理解に基づいていると言わざるを得ません。

（デービッド・アトキンソン ： 小西美術工藝社社長）