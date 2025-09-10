山形県では、前線の影響により、１０日夜のはじめ頃から１１日昼前にかけて大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

［気象概況］

前線が華中から西日本の日本海側、東北南部を通って日本の東へのびています。前線は、１１日にかけて東日本に停滞する見込みです。

このため、山形県では激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

１０日から１１日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ３０ミリ

置賜 ３０ミリ

庄内 ３０ミリ

最上 ３０ミリ

１０日６時から１１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ６０ミリ

置賜 ６０ミリ

庄内 ６０ミリ

最上 ６０ミリ



［防災事項］

山形県では、これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。１０日夜のはじめ頃から１１日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

