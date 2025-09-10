◇国際親善試合 米国２―０日本（９日・米オハイオ州コロンバス）

【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】日本が、米国遠征の第２戦となる米国戦で０―２で敗れた。６日のメキシコ戦（０△０）から、中２日、スタメンを総入れ替えして試合に臨んだ。前半３０分に、アーフセンのクロスから中央でＦＷセンデハスにダイレクトボレーを決められて先制点を献上した。

後半１５分すぎには、ＭＦ南野、三笘、鎌田と主力級メンバーを投入し、反撃を試みたが、直後の１９分、ＦＷプリシックに簡単に前進を許すと、最後はＦＷバログンに左足で流し込まれ、追加点を与えた。その後、日本はボールを握る場面が増えるが、ゴールが遠い。終盤には米国が立て続けに決定機を迎えるも、ＧＫ大迫の好守で何とか３失点目は免れた。

前戦・メキシコ戦（米オークランド）からコロンバスへ直線距離で３３７４キロの移動で時差が３時間生じるなど、連戦で過酷な条件ではあったが、ＦＩＦＡランキング１５位（日本は１７位）と格上の米国に敗戦。来年のＷ杯（３か国共催）開催国との２連戦となった米国遠征を１分け１敗で終え、試合後、森保一監督はインタビューで「現地で応援に来てくださった日本人の方々、朝から日本で応援してくれた方に対して、申し訳ない一戦だったなと思います。すみません。応援ありがとうございました」と第一声を発した。

途中、４バックに布陣を変えたことに対し、「今日のゲームの中で、試したいなと思っていた。今後、われわれがオプションとしていくために、前半の選手がそのまま０―０でいきながらシステム変更するのをプランとしていたが、追う展開になって、そこからどう対応していくのかというところ。追い付き、逆転するために、われわれの選択肢をさらに増やしていくために、後半から選手を代えて（４バックを）試した」と振り返った。

４バックの難しさについては「相手が３バックで来た場合には、幅をもたれた時に、対応は難しくなるとうところは修正しなければいけない。ただその分、中央のところでは数的優位をつくれたり、守備の部分でもしっかりと整理すればいいプレッシャーを掛けられる。両方３バック、４バック使えれば、今後のわれわれの力にさらに加わる」とした。

２試合で無得点だったことには「そうですね。応援してくださった方々にまず勝利を見せられなかったこと、得点を届けられなかったことは悔しい限り。チャンスはつくれているとは思うが、もっとチャンスをつくって、ゴール前、ここから世界との戦いのなかでは、攻撃のクオリティーを上げていかなければいけないと思うので、得点を奪えるようにチームとして努力していきたい」と結んだ。