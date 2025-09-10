「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が9日深夜放送のTBS「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（火曜深夜0・01）に出演。異性に対する女性の返し方について考察した。

VTRには新婚のタレント・原幹恵が登場し、夫についての悩みを告白。洋服の畳み方にこだわりがある夫から、禁断の一言である「こうやってやるんだよ」を言われ、モヤモヤしているという。

あのは、この禁断の一言について「“こうやってやるんだよ”って言う男性が多い」と語り、そのため「全部知ってますよって思うけど、“へぇ〜！そうなんだ〜！”って言うしかない女性が多いんじゃないんですかって思いました」と指摘。知っているものでも「知らなかった！」とリアクションすることにも「男性のせいで生まれる返し方というか」と推測した。

お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏は、男性の立場として「“すご〜い”とか言ってくれるとうれしいもん」と吐露。あのは、その様子を見ると「やっぱり、男性って弱い女好きなんだなって思っちゃう」とも口にした。

タレントの“みちょぱ”こと池田美優も「自分が教えてあげてる…とか、カッコつけたい」と分析。津田は「“しゃあないな”みたいな感じで。気持ち悪いなあ」とバッサリ言い切り、スタジオの笑いを誘っていた。