「国際親善試合、日本代表０−２米国代表」（９日、コロンバス）

日本は前戦から先発総入れ替えで臨むも不発。米国に力負けし、“腕試し”の米国遠征を１分１敗の未勝利、２戦得点なしで終えた。

０−０で引き分けたメキシコ戦から中２日の厳しい日程。さらに西のカリフォルニア州オークランドから東のオハイオ州コロンバスへの移動による３時間の時差の影響も考慮してか、ＤＦ長友佑都（３８）＝ＦＣ東京＝らスタメンを総入れ替えして臨んだ。

日本は相手の激しいプレスもあり、立ち上がりはビルドアップに苦しむ。それでも右ウイングバックに入ったＭＦ望月の高さを生かしつつチャンスを作り始めると、同２１分には左の長友のクロスにゴール前の望月が頭で合わせる。惜しくもキーパーに阻まれたが、得点のにおいを感じさせた。

だが、同３０分右の望月が剥がされクロスを上げられると、米国のＦＷセンデバスに左足で豪快ボレーを決められ先制される。その後は我慢の時間帯が続いた中、前半を０−１で折り返した。

後半に入っても得点を奪えない時間が続くと、森保監督は同１５分にＭＦ三笘、ＭＦ鎌田、ＭＦ南野の主力３枚を投入する。直後の攻撃で流れを作ったが、同１９分に米国のＦＷバログンにゴールを許し２失点目。なんとか１点を返したい日本は同３３分にＦＷ町野、ＤＦ菅原を投入し２トップに。だが、試合を通じて細かいミスが目立ち決定的なチャンスは少なく。終盤も相手の攻勢にあい、ＧＫ大迫の好セーブ連発でなんとかしのぐのがやっと。個々の局面でも劣り、完敗といえる内容だった。

試合後、森保監督は「本当に勝利を見せられず、得点できなかったことは悔しい限りです。チャンスは作れていると思いますが、もっとチャンスをつくって、世界の戦いの中ではここからゴール前のクオリティーを上げていかないといけない。チームとして努力していきたい」と話した。