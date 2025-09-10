【龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition】 発売日：6月5日 価格：10,878円 セール価格：8,050円

Amazonにて、Nintendo Switch 2用ファンタジー生活ゲーム「龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition」のAmazon限定グッズ付き商品が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から26%オフの8,050円。

「龍の国 ルーンファクトリー」は、ファンタジーの世界で冒険・生活の両方が楽しめるRPG「ルーンファクトリー」シリーズ最新作。これまで同シリーズでは、西洋の舞台を中心に物語が描かれたが、本作では東の国「アズマ」を舞台に新たな物語が展開していく。

今回対象となる商品には、「龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition」パッケージ版にAmazon限定グッズ「手ぬぐいタオル」が付いているほか、Amazon限定特典「モコロンデザインちりめん風巾着」、「うららか衣装『セルフィアスタイル【マーガレット】』ダウンロード番号」も付属。それぞれオリジナルデザインBOXに入れて届けられる。

【Amazon.co.jp限定特典】

・手ぬぐいタオル

サイズ：34×90cm

主人公2人と龍が線画で描かれた和風な手ぬぐいタオル。手ぬぐいの使い勝手の良さと、綿100%のタオルが持つ吸水性と柔らかさを併せ持った万能タオル

・オリジナルデザインちりめん巾着

サイズ：18×23cm

2個のビーズが付いたちりめん風な素材のモコロン柄巾着

・うららか衣装「セルフィアスタイル【マーガレット】」ダウンロード番号

ダウンロード期限：2030年5月31日

※画像はイメージです。

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ダウンロードコンテンツを入手するダウンロード番号は1回のみ利用可能です。

※ダウンロード番号ご利用には、インターネットの接続環境とニンテンドーアカウントが必要です。

※ダウンロードコンテンツは、後日有料配信する場合がございます。

※一部衣装は物語を進行すると利用可能になります。

※衣装の変更はゲーム内の自室にある「衣装箪笥」から行えます。

「龍の国 ルーンファクトリー」

【『龍の国 ルーンファクトリー』プロモーション映像③】

(C)2025 Marvelous Inc.