（MCU）次のクロスオーバー超大作『／ドゥームズデイ』のアンソニー＆ジョー・ルッソ監督が、同作からの画像をInstagramにて初公開した。作品の現場から、ヒントとなるような画像か……と思いきや、さすがに意味がわからないので現在ファンも困惑している。

監督が掲載したのは、何やら白い文字か記号が走ったものの一部。画質はボヤけていて、極限までズームしたり、拡大したりしたもののように見える。

コメント欄では「何ですかコレ？」と困惑の投稿が連続。もっともらしい推測に思えるのは、『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』に登場したリード・リチャーズの黒板の一部ではないかという意見だ。

同作では最高の頭脳を持つリチャーズが黒板中に数式を展開する場面があり、そこにワームホールの考察らしき書き込みもあった。マルチバースがカギとなると見られる『ドゥームズデイ』に、リチャーズ独自の研究が関わってくると考えるのは自然なことだ。

コメント欄では他にも「ワンダの呪文では」「ヒドラのコーデックだ」「TVA内のスクリーンか」などの声も。投稿に添えられたのは、「#DoomsdayIsComing（ドゥームズデイが到来する）」とのハッシュタグのみ。果たしてこの画像が意味するものとは？『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』公開の2026年12月17日まで、このようなヒントに何度も想像を巡らせることになりそうだ。