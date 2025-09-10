活動休止から6カ月…NewJeans・ヘリン、病院で目撃された近況　変化したビジュアルに注目集まる

NewJeansのメンバー、ヘリンの近況が捉えられた。

【写真】NewJeansメンバーの入浴ショット

9月9日、韓国のオンラインコミュニティを通じて、歯科診療のため病院を訪れたヘリンの姿が公開された。

写真に写るヘリンは、自身のアルバムにサインを残している様子で、ノーメイクにもかかわらず美貌を誇っていた。黒のワンピースとカーディガンを合わせた控えめなコーディネートで登場したヘリンは、以前よりもさらに成熟した雰囲気を漂わせ、変化したビジュアルが目を引いた。

（写真＝オンラインコミュニティ）ヘリン

一方、NewJeansは昨年11月、所属事務所ADORとの信頼関係が崩れたとして契約解除を宣言し、現在も法的紛争中だ。NewJeansの契約解除宣言を受け、ADOR側は専属契約の有効性確認訴訟を起こすとともに、企画会社としての地位保全や広告契約締結などの禁止を求める仮処分を申請した。

裁判所はADORの仮処分申請をすべて認め、独自での活動が不可能となったNewJeansは今年3月に活動休止を宣言した。

このようななか、NewJeansのメンバーであるミンジとダニエルは、8月14日にソウル中央地方法院で開かれた専属契約有効性確認訴訟の調停期日に出席した。次回の第2回調停は、9月11日13時30分に行われる予定だ。

◇ヘリン プロフィール

2006年5月15日生まれ。本名カン・ヘリン。2019年にHYBE主催のグローバルオーディションに合格し、現在の所属事務所ADORの練習生に。2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。他メンバーはキッズモデルや子役、BTSのMVに出演するなどしてある程度のキャリアを築いていたが、グループ内で唯一ヘリンにはこれといった経歴がない。そのためデビュー当時は謎の美少女として話題を集め、切れ長の目元が特徴的な“子猫ビジュアル”は現在に至るまで絶大な人気を誇っている。