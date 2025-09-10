ルノー「新コンパクトハッチ」世界初公開！ 全長4.1mの5人乗りで街乗りにちょうどいい!? 第6世代「クリオ」を欧州で発表 日本名「ルーテシア」はどう進化した？

E-Techフルハイブリッドを採用した6代目「クリオ」

ルノーは2025年9月8日、フランスを代表するコンパクトハッチバック「ルーテシア（欧州名：クリオ）」を欧州で世界初公開しました。

6代目クリオは、デザインやパワートレインを全面刷新し、上級車顔負けの装備を備えた最新モデルへと進化しました。

【画像】超カッコいい！ 第6世代に進化したルノー新型「ルーテシア（クリオ）」を写真で見る！（29枚）

果たして新型はどんな進化を遂げたのでしょうか。

世界初公開されたルノー新型「ルーテシア（欧州名：クリオ）」

新型クリオは、1990年の初代以来6代目となるフルモデルチェンジです。累計1700万台以上を販売した欧州Bセグメントのベストセラーカーであり、フランスを代表するコンパクトモデルとして高い人気を誇ります。2025年上半期には欧州販売台数で1位を記録するなど、その存在感はいまなお健在です。

今回の新型では、エクステリアデザインが大胆に刷新されました。ボディサイズは全長4116mm×全幅1768mm×全高1451mm、ホイールベースは2591mmとボディサイズを拡大し、より力強くスポーティな印象へ進化。

クーペのように流れるルーフラインと彫刻的なサイドビューを取り入れ、先進的かつダイナミックなシルエットを実現しました。フロントは新しいルノーロゴと特徴的なLEDライトシグネチャーを備え、精悍なフロントマスクに仕上がっています。

インテリアも大幅にアップデートされました。中央には最大10.1インチのデュアルディスプレイ「OpenR Link」を搭載し、Googleマップやアシスタント、Playストアといったアプリに対応。Amazon MusicやPrime Videoなど100以上のアプリが利用可能で、上級モデルに匹敵するデジタル体験を提供します。ワイヤレス充電やOTAアップデートにも対応し、常に最新のソフトウェア環境で利用できるのも魅力です。

パワートレインの目玉は、最高出力160馬力を発揮する「E-Techフルハイブリッド」。1.8リッター直噴ガソリンエンジンと2基のモーター、1.4kWhバッテリーを組み合わせ、0-100km／h加速は8.3秒と俊敏なレスポンスを誇ります。

都市部走行の最大80％をEVモードでカバーでき、燃費は3.9L／100km（約25.6km／L）、CO2排出量は89g／kmと環境性能も大幅に改善されました。そのほか、1.2リッターガソリン（115馬力）やLPG仕様（120馬力）といった選択肢も用意され、幅広いユーザー層に対応します。

安全性も抜かりありません。新型は最大29種類の先進運転支援システム（ADAS）を搭載。アダプティブクルーズコントロールやレーンキープ、360度カメラなどを備え、日常走行から高速巡航まで安心感を高めています。

上級グレード「エスプリ・アルピーヌ」では、アルカンターラを使用した専用内装や18インチホイール、スポーツシートを備え、洗練されたスポーティさを演出。ボディカラーは新色「アブソリュートレッド」「アブソリュートグリーン」を含む7色を展開し、個性豊かな仕立ても可能です。

※ ※ ※

なお、新型ルーテシアはトルコ・ブルサ工場で生産され、2025年末から欧州市場で発売予定。日本市場への導入は現時点で未定となっています。

ルノーのCEOを務めるファブリス・カンボリーヴ氏は「クリオはブランドの象徴であり、効率性と走りの楽しさを高次元で融合したモデルです」とコメント。伝統と革新を融合させた第6世代は、再びBセグメントの基準を塗り替える存在となりそうです。