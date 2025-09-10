【30MF 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ】 予約開始：9月16日 2026年3月 発売予定 価格：未定

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ」を2026年3月に発売する。9月16日より予約開始を予定しており、価格は未定。

本製品は、2026年1月より放送予定の新作アニメ「鎧真伝サムライトルーパー」に登場する「灼熱のガイ」を、同社のオリジナルプラモデルシリーズ「30 MINUTES FANTASY（30MF）」のフォーマットでプラモデル化するもの。

今回「鎧真伝サムライトルーパー」の公式サイトにて本製品の情報を公開しており、パーツの差し替えで「アンダーギア」から「ヨロイギア」への“武装”を再現可能なほか、豊富な表情パーツ、ハンドパーツ、エフェクトパーツが付属し、高いプレイバリューを実現している。

