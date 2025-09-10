“元保育士のコスプレイヤー”紅羽りお、大胆に体現 『週刊SPA!』浴衣グラビア×書き下ろしシナリオ
元保育士の経歴を持つコスプレイヤー・紅羽りおが、『週刊SPA!』9月16・23日合併号（9日発売／扶桑社）連載企画「このあと、どうする？」に登場する。
【写真あり】「すごい色気出てる！」美ボディを披露する紅羽りお
今回のシナリオは、『ギフテッド』（文藝春秋）などで知られる作家・鈴木涼美氏が書き下ろしたもの。納涼船を下りて出会った泣きじゃくる浴衣姿の女性に声をかけたことから、まさかの一夜が始まる――という物語を、元保育士で人気コスプレイヤーの紅羽りおがグラビアで体現。浴衣からのぞくランジェリー姿が幻想的かつ大胆に描かれている。
紅羽りおは東京都生まれ。ゲーム公式コスプレイヤーとして「東京ゲームショウ」「コミックマーケット」にも参加するなど幅広く活躍中で、舞台出演やグラビアでも人気を集める。
鈴木涼美氏は1983年、東京都生まれ。AV女優や日本経済新聞記者を経て作家となり、恋愛や時事批評を幅広く執筆。芥川賞候補にもなった『ギフテッド』や近著『不倫論』『ノー・アニマルズ』などを発表している。
同号にはそのほか、表紙＆秋の特製フォトブックに岡田紗佳、「美女地図」に麻倉瑞季、「グラビアン魂」に白川愛梨が登場する。
