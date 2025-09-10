±à·ÝÍÑ¤ÎÅÚ¡¢¤É¤¦¼Î¤Æ¤ë¡©¡Ä¡Ä¡ÖÉÔË¡Åê´þ¡×¤ÇÀ¸ÂÖ·Ï²õ¤¹¶²¤ì¡¡Åìµþ23¶è¤Ï¡È¤´¤ß¡ÉNG¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÏ°è¤Ï¡©¡Ú#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²Ö¤äÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ³Ú¤·¤àÃæ¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢±à·ÝÍÑ¤ÎÅÚ¤ò¤É¤¦½èÊ¬¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£¸ø±à¤ËÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤ÆÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÂÐºö¤ò»Ï¤á¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ë¡¼¥ë¤äÂÐ±þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Î#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±à·ÝÍÑ¤ÎÅÚ¡¡¤É¤¦½èÊ¬¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»°Âë»Ô¡¢±à·ÝÍÑ¤ÎÅÚ¤òÌµÎÁ²ó¼ý
»³粼À¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¡Ê¹¤¯¡Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë±à·Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÚ¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÅìµþ23¶è¤Î¾ì¹ç¡¢¥´¥ß¤È¤·¤Æ½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¿¹·½²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÄí¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ë¤³¤ó¤â¤ê´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºØÆ£Í¤¼ù¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö°ì½ï¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¥¤¥Á¥´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¸Ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤½¤ÎÅÚ¤ò¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö½èÊ¬¤ËÇº¤àÅÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦»°Âë»Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±à·ÝÍÑ¤ÎÈ¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤ÎÅÚ¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯4·î¤«¤é»ÔÆâ¤Î2¥«½ê¤Ç¡¢±à·ÝÍÑ¤ÎÅÚ¤ÎÌµÎÁ²ó¼ý¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»ÔÌ±¤¬»ý¤Á¹þ¤à·Á¤Ç¡¢7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë2.1¥È¥ó²ó¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ó¼ý¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÔÌ±¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤â¤¦1¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¿¢ÌÚÈ¤â¡Ä°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤ÇÉÔË¡Åê´þ
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö»°Âë»Ô¤ÈÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤ÇµîÇ¯¡¢every.¤¬»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉôÅÚ¤Î¿§¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çò¤¤¾®ÀÐ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿±à·ÝÍÑ¤ÎÅÚ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬±àÆâ¤ÎÊ£¿ô²Õ½ê¤Ç¸«¤é¤ì¡¢ÅÚ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¢ÌÚÈ¤´¤È¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Îë¹¾Æà¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»È¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÚ¤Çº®¤¸¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö»°Âë»Ô¤¬²ó¼ý¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤¬¡¢¸ø±à¤Ø¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÁý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿º¢¤«¤é¤Ç¤¹¡×
Âí¸ýËã°á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²ÈÄíºÚ±à¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ç¤Í¡Ä¡×
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²È¤Ë¤¤¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ±à·Ý¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¥³¥í¥Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±à·Ý¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¸ø¶¦¤Î¾ì¤ËÅÚ¤ò¼Î¤Æ¤ë¹Ô°Ù¤ÏÈÈºá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·º»öÈ³¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¸ø±àÆâ¤Î´ÇÈÄ¤Ç¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¤¬¡Ä¡×
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¸ø±à¤Ë±à·ÝÍÑ¤ÎÅÚ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÇÈÄ¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¸ø±àÆâ¤Ë±à·ÝÍÑ¤ÎÅÚ¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¡Ø¿¢Êª¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥¶¥®¥¶¤·¤¿·Á¤ÎÎÐ¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬·²À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸µ¡¹¸ø±à¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¢Êª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚ¤Ë¤â´¬¤¤Ä¤¤¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚ¤¬¾¡¼ê¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç±à·ÝÍÑ¤ÎÉÊ¼ï¤¬°é¤Á¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ºØÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÌîµå¾ì¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÃúÇ«¤Ë¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ç¤äÅÚ¤Ë¡¢¡Ê³°Éô¤«¤é¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç»¨Áð¤¬À¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢¸å¡¹Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê½èÊ¬¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½èÊ¬ÊýË¡¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅìµþ23¶èÆâ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ç¤Ë3¤Ä¤ÎÂÐ±þ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤º¤Ï¡¢ÀìÌç¤Î²ó¼ý¶È¼Ô¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¿ùÊÂ¶è¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶è¤È¤·¤Æ¤Ï²ó¼ý¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½»Ì±¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÔÅÙ¶È¼Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì23¶è¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢8³ä¤Û¤É¤Î¶è¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢À¶ÁÝ»öÌ³½ê¤Ë¼«Ê¬¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂÎ©¶è¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏµîÇ¯¤Î7·î¤«¤é»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï²ó¼ý¶È¼Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¶èÌ±¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡ÖµîÇ¯7·î¤«¤éº£Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤Î¤Ù847¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·î¡¹¤À¤¤¤¿¤¤60¿Í¡Á70¿Í¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ ¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖµòÅÀ²ó¼ý¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤â¤¢¤ê¡¢ÉÊÀî¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î¤Ë2²ó¡¢ ¶èÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤äÃÏ°è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É31¥«½ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢ÌµÎÁ¤Ç²ó¼ý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¢£ÉÔ½ãÊª¤ò½üµî¢ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢²ó¼ý¤·¤¿ÅÚ¤¬¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÉÊÀî¶è¤Î»ñ¸»¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ÜÀß¤Ç²ó¼ý¤·¤¿ÅÚ¤ÎÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢åºÎï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¶è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¼è¤ê½ü¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡×
Îë¹¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤Êý¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Þ¤¿²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤¤¤·Á¤Ç½Û´Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ç²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Å¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤½¤Î»þ¤ËÉÔÍ×¤ÊÅÚ¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÁ´¤Æ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÅÚ¤¬½Å¤¯¤Æ±¿¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Þ¤Ç²ó¼ý¤·¤ËÍè¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿¢ÌÚÈ¤´¤È»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¶È¼Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ³¤´¤ß¤äÉÔÇ³¤´¤ß¤ÎÆü¤Ë½Ð¤»¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯½èÊ¬¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤íÊüÁ÷ news every.¡Ö#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡×¤è¤ê¡Ë
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ä¡Ö¥®¥â¥ó¡×¡ÖÉÔÀµ¡×¤ä¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ä´ºº¡¦¼èºà¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÆü¥Æ¥ìÄ´ººÊóÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
