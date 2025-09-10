「1人旅で行きたい群馬県の温泉地」ランキング！ 2位「伊香保温泉」、圧倒的1位は？【2025年調査】
自然に囲まれてゆったり過ごす1人旅に、群馬の名湯はぴったり。名だたる温泉地が集まる群馬県は、気軽な週末旅からじっくり癒されたい湯治旅まで、それぞれのスタイルに応えてくれます。
【6位までの全ランキング結果を見る】
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、9月5日、全国20〜70代の男女250人を対象に、「1人旅で行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「1人旅で行きたい群馬県（草津・四万・伊香保・水上エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：伊香保温泉／49票伊香保温泉は、365段の石段街と、茶褐色の「黄金の湯」、無色透明の「白銀の湯」で知られる歴史ある温泉地です。「岸権（きしごん）旅館」や「千明仁泉亭（ちぎらじんせんてい）」などの老舗旅館が立ち並び、ゆったりと滞在できる環境が整っています。伊香保神社をはじめ、「竹久夢二伊香保記念館」「伊香保グリーン牧場」なども近くにあり、温泉に加えて文化や自然も楽しめます。
回答者からは「石段街を散歩して、温泉饅頭食べたい」（50代女性／富山県）、「草津か伊香保で悩むけど伊香保に行きたい」（40代女性／秋田県）、「近くの水沢うどんに興味があるので いつか行きたいところです」（40代男性／静岡県）、「石段街や伊香保神社などの観光名所が点在しています。四季折々の自然美を楽しめる河鹿橋や、文化的な施設も多く、一人旅には最高の場所だと思います」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：草津温泉／147票草津温泉は、「日本三名泉」に数えられる歴史ある温泉地です。湯畑を中心とした温泉街には、草津名物の「湯もみショー」が行われる熱乃湯や、無料で入浴できる共同浴場が点在し、散策も楽しめます。高原の清涼な気候と四季折々の自然に恵まれた環境は、1人旅にも適した静かな癒しの場として支持されています。
回答者からは「素晴らしい泉質、日本の名湯！こんこんと湧き出る様々な種類の源泉を思う存分湯めぐりしたい。誰にも気を遣わず、草津の湯を堪能したいです」（40代女性／兵庫県）、「伝統的な湯もみショーを見てみたいです。また温泉街のグルメも楽しみたいです」（50代／神奈川県）、「群馬屈指の温泉地だとおもうから」（40代男性／福岡県）、「湯畑を中心に情緒ある街歩きができ、日帰り入浴施設や素泊まり宿も多く、1人旅にも安心」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)