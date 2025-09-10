「團様×ヴィトン尊すぎます」市川團十郎、ダンディなモデルショットに反響！ 「文豪みたいな雰囲気」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは9月9日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『GQ JAPAN』10月号（発行：コンデナスト・ジャパン、発売：プレジデント社）のモデルショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】市川團十郎のダンディなモデルショット
ファンからは「やばっ！ 鼻血でそう」「よっ！色男！」「團様×ヴィトン尊すぎます」「文豪みたいな雰囲気」「びっくりして何回も見直しました」「少しお痩せになったかしら？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】市川團十郎のダンディなモデルショット
「少しお痩せになったかしら？」團十郎さんは「GQ JAPAN 2025年10月号掲載」とつづり、5枚の写真を投稿。ファッションブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」のアイテムをダンディに着こなす姿です。1枚目はキリっとした表情が印象的なのに対し、5枚目ではリラックスした表情を浮かべており、團十郎さんのさまざまな魅力が引き立っています。
プライベートショットも投稿Instagramでは、プライベートショットを投稿することも多い團十郎さん。6月6日にはサウナに入る姿を披露し、ファンから「かっこよすぎん？」「コマーシャルの一場面かと思いました！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)