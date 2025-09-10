カーショーが投手・大谷を絶賛した

異次元ぶりに最敬礼だ。ドジャースのクレイトン・カーショー投手が大谷翔平投手の凄さを改めて語った。米ポッドキャスト番組に出演し「彼を褒める最上級の言葉が見つからない」と最大限の賛辞を送った。

カーショーはYouTubeチャンネル「JM Baseball」のポッドキャスト番組「Dugout Discussions with Chris Rose」に出演。司会のクリス・ローズ氏が「あなたは数年にわたってショウヘイと対戦し、この2年間はチームメートですね。彼を見ていて、投手としての素晴らしさを感じるのはどんな点ですか？」と質問。ベテラン左腕は「彼は本当に、本当にいい」と開口一番で“脱帽”した。

大谷は8月27日（日本時間28日）のレッズ戦でカーブを多投。「彼は前の試合では、それまでカーブをほとんど投げていなかったのに、25球ほど投げた。そういうことは普通はしない」と驚嘆した。

5回2安打1失点、9奪三振の好投でドジャース移籍後の初勝利をマーク。これまで、あまり投げてこなかったカーブで打者を手玉に取る姿に「（投手は）それぞれ持ち球が決まっていて、それを投げる。ショウへイは新しい球種を生み出して30球ぐらい投げる」と唸るしかなかった。

試合の中で進化を続け、相手打者に対応していく大谷の姿にサイ・ヤング賞を3度受賞した名投手も「だから、とにかく見ていて感心する。（彼を褒める）最上級の言葉が足りない。彼がしていることをしているのは世界中で彼だけ」と言葉の限りに絶賛した。

過去には対戦相手、今はチームメートとして間近で見てきたからこそ分かる大谷の才能。レジェンドからの賛辞は止まらなかった。（Full-Count編集部）