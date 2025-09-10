「ポチェティーノは日本に感謝すべきだ」森保Ｊの完敗に終わった日米決戦に韓国メディアも興味津々！「明確な意図のあるテストだったが…」
現地９月９日、日本代表は米コロンバスで北米ツアーの２戦目、アメリカ代表戦に臨んだ。０−０で引き分けた３日前のメキシコ代表戦から先発を全員入れ替え、フレッシュな面々でスタートした。
序盤は攻守に連動性を示したものの、徐々にアメリカに押し込まれて30分に鮮やかなボレーを決められて失点。日本はチャンスを掴みながら決めきれない状況が続くと、64分にカウンターから手痛い追加点を奪われた。その後も何度かピンチに見舞われた一方、日本は攻め手を欠いたままタイムアップ。０−２の敗北を喫した。
アメリカの快勝に終わった日米決戦を興味深くレポートしたのが、韓国全国紙『スポーツ朝鮮』だ。「３日前にホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表に０−２で敗れ去ったアメリカ代表が、大幅に先発を入れ替えた日本に勝利した」」と伝えたうえで、「アメリカ代表のマウリシオ・ポチェティーノ監督は日本のローテーションに感謝すべきだろう。韓国戦の敗退でさらに批判が激しくなっていたからだ。なにせここまで17試合で７試合を落とし、FIFAランク30位以内の相手との対戦成績は１勝７敗。今回、FIFAランク17位の日本（アメリカは15位）からからくも白星を飾ったのである」と評した。
そして日本に関しては「森保一監督はアメリカ戦で、大胆なテストを敢行した。新たな選手や若手を試すなどそこには明確な意図があったが、今回の遠征の180分間を通してひとつもゴールを奪えなかった」と論じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番
