「日本の大惨事」「俺たちが２−０で勝ったアメリカに負けてる」森保J完敗に韓国ファンも高い関心「ワールドカップ優勝？？？」
森保一監督が率いる日本代表が現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで対戦。ベストメンバーで臨んだ３日前のメキシコ戦（０−０）から先発全員を入れ替えたなか、０−２で完敗し、アメリカ遠征は未勝利で終わった。
序盤に長友佑都のクロスから、望月ヘンリー海輝が打点の高いヘディングシュートを放つなど、チャンスを作るもモノにできず。先制点を奪えずにいると、30分にアレックス・センデハスにボレーで叩き込まれ、ビハインドを負う。
何とか状況を打開したい日本は、62分に三笘薫、鎌田大地、南野拓実を投入。主力を一気に送り込んで反撃を目指すが、逆に65分にクリスチャン・プリシックのアシストでフォラリン・バロガンに追加点を奪われる。
その後もピンチを作られたものの、GK大迫敬介の度重なるビッグセーブでこれ以上は失点しなかった。とはいえ、この日も最後まで得点できず、厳しい結果で終わった。
日本国内で嘆きの声が溢れるなか、森保ジャパンがメキシコと引き分けたのと同じ日に、アメリカに２−０で快勝した韓国のファンも次々に反応。速報した同国のサイト『naver』のコメント欄には、次のような書き込みがなされている。
「日本の大惨事」
「俺たちが２−０で勝ったアメリカに負けてる」
「ワールドカップ優勝？？？」
「日本にワールドカップで優勝する実力はあるのか」
「久保、三笘、鈴木、みんな先発を外れたのか？」
「日本代表の選手層を見ろ。代表チームを２つ組めるほどの厚みだ」
「ヨーロッパ勢が多いからといって日本が良いチームなわけじゃない」
「ソン・フンミン級の選手がいるかいないかが大きい」
「日本はチャンピオンではなく、トップ４のチームだ」
「ポチェティーノは今日は本当にご機嫌になりそうだ」
なお韓国は、日本対アメリカの直後にメキシコと相まみえる。この結果も比較の対象になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アメリカに許した２つの得点シーン
序盤に長友佑都のクロスから、望月ヘンリー海輝が打点の高いヘディングシュートを放つなど、チャンスを作るもモノにできず。先制点を奪えずにいると、30分にアレックス・センデハスにボレーで叩き込まれ、ビハインドを負う。
その後もピンチを作られたものの、GK大迫敬介の度重なるビッグセーブでこれ以上は失点しなかった。とはいえ、この日も最後まで得点できず、厳しい結果で終わった。
日本国内で嘆きの声が溢れるなか、森保ジャパンがメキシコと引き分けたのと同じ日に、アメリカに２−０で快勝した韓国のファンも次々に反応。速報した同国のサイト『naver』のコメント欄には、次のような書き込みがなされている。
「日本の大惨事」
「俺たちが２−０で勝ったアメリカに負けてる」
「ワールドカップ優勝？？？」
「日本にワールドカップで優勝する実力はあるのか」
「久保、三笘、鈴木、みんな先発を外れたのか？」
「日本代表の選手層を見ろ。代表チームを２つ組めるほどの厚みだ」
「ヨーロッパ勢が多いからといって日本が良いチームなわけじゃない」
「ソン・フンミン級の選手がいるかいないかが大きい」
「日本はチャンピオンではなく、トップ４のチームだ」
「ポチェティーノは今日は本当にご機嫌になりそうだ」
なお韓国は、日本対アメリカの直後にメキシコと相まみえる。この結果も比較の対象になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アメリカに許した２つの得点シーン