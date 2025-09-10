ｉＰｈｏｎｅのデザインは２００７年の初登場以来、大きく変化してきた/Alberto Mier/CNN

ニューヨーク（ＣＮＮ）米アップルは９日、カリフォルニア州クパティーノの本社で開いたイベントで、デザインを一新したスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」の新製品を発表した。ティム・クック最高経営責任者（ＣＥＯ）が「ｉＰｈｏｎｅ史上最大の飛躍」と位置付ける薄型の新モデル「Ａｉｒ（エア）」も登場する。

同時にスマートウォッチの「Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ」やワイヤレスイヤホン「ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ」の新製品も発表された。

アップルが今回の発表会の予告に使った「Ａｗｅ Ｄｒｏｐｐｉｎｇ」（畏怖＜いふ＞、驚愕＜きょうがく＞などの意味）というフレーズは、あっと言わせるような新製品発表のプレッシャーが特に強かったことを物語る。アップルはｉＰｈｏｎｅの販売が低迷し、人工知能（ＡＩ）をめぐる競争では競合他社に後れを取り、ドナルド・トランプ大統領の関税戦争にも巻き込まれた状態にある。

ｉＰｈｏｎｅの新モデルはベーシックモデルの「１７」と、「１７ Ｐｒｏ」、大型画面搭載で容量２ＴＢのオプションがある「１７ Ｐｒｏ Ｍａｘ」、薄型の「Ａｉｒ」の4種類が発表された。

いずれもディスプレーにガラスではなく「セラミックシールド」を採用することで耐衝撃性を向上させた。１７ Ｐｒｏについては全面的に設計を変更して耐久性を高め、バッテリー持続時間を向上させ、メモリー容量を増大。性能の向上に伴い放熱性の改善も図っている。

Ａｉｒはフレームに「スペースクラフト（宇宙船）チタン」を採用することで、５．６ミリという薄さで耐久性を維持した。薄さを追求した結果、カメラは前面と背面にそれぞれ１基のみ。アップルは「一日中使えるバッテリー」をうたっているが、具体的な持続時間ははっきりしない。

アップルのジョン・ターナス上級副社長はＡｉｒを「あまりに薄くて軽いので、手の中で消えてしまいそうだ」と評している。

ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏは 翻訳 機能搭載

ワイヤレスイヤホンのＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏは、３年ぶりの刷新となる「ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ ３」が発表された。利用者の心拍数を計測する機能が搭載され、空間オーディオ機能やノイズキャンセリング機能が向上。リアルタイム翻訳機能も搭載され、イヤーチップのサイズの幅を広げて装着感を高めている。

音声通訳機能はアップル独自のＡＩ機能「アップル・インテリジェンス」を使用する。例えば英語圏のユーザーがスペインへ旅行した場合、相手がスペイン語で話しかける言葉が英語に翻訳されてＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ 3から聞こえてくる。この間、会話に集中できるよう、もう一方のスピーカーの音量は小さくなる。ユーザーが話す英語はｉＰｈｏｎｅでスペイン語に翻訳されて相手に伝えられる。イヤホンの翻訳機能はグーグルやサムスンの製品にも既に搭載されている。

Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈは「Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ Ｓｅｒｉｅｓ １１」と低価格版の「Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ ＳＥ ３」、新しいＰｒｏシリーズの「Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ Ｕｌｔｒａ ３」の３モデルが発表された。

Ｓｅｒｉｅｓ １１について同社は「最薄で最も快適な時計」と形容。耐久性を高めてさらに傷がつきにくくなったガラス、５Ｇ接続対応、１回の充電で２４時間持続できるバッテリーなどを搭載している。

気になる価格は

今回の発表会で特に注目されたのは、アップルが関税を理由に値上げに踏み切るかどうかだった。関税の影響について同社は、今四半期だけで１１億ドル（約１６００億円）と見込んでいる。

しかしｉＰｈｏｎｅの価格は、同程度の容量の前年のモデルとの比較で、ほぼ据え置かれた。１７の場合、同じ値段でストレージは大容量化している。

米国での販売価格は、いずれも容量２５６ＧＢのモデルで１７が７９９ドルから、Ａｉｒは９９９ドルから、１７ Ｐｒｏは１０９９ドルから。いずれも９月１９日に発売する。