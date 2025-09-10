◆米大リーグ フィリーズ９―３メッツ（９日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が９日（日本時間１０日）、本拠地・メッツ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、１１試合ぶりの本塁打となる５０号３ランを放つなど、５打数１安打３打点で、５０本塁打、１２３打点となって、ナ・リーグトップの数字を伸ばした。フィリーズは同地区２位のメッツに快勝して２連勝でゲーム差を「９」に広げて、地区優勝に前進した。

両軍無得点、初回１死走者なしの１打席目は、メッツ先発左腕・マナイアの前に２ボールから直球をはじき返したが右直に倒れたシュワバー。前を打つケンプが５号ソロ、ベーダーが１６号ソロと２者連続本塁打を放ち、４点リードで迎えた２回２死走者なしの２打席目は、３者連続本塁打の期待も高まったが、二ゴロに倒れた。４点リードの５回１死一塁の３打席目は、フルカウントから外角低めのスイーパーに手が出て空振り三振を喫した。

会心の当たりが出たのは、３点リードの７回２死一、二塁のチャンスで迎えた４打席目。右腕のヘーゲンマンと対戦すると、カウント３―１から５球目の甘く入ったカットボールを捉え、中堅左へと豪快に運んだ。打球速度１１０・４マイル（約１７７・７キロ）、飛距離４３７フィート（約１３３メートル）という特大弾だった。８回２死一、二塁の５打席目は一ゴロに倒れた。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）と本塁打王を争うライバルにとって、久々のアーチとなった。シュワバーは８月２８日（同２９日）の本拠地・ブレーブス戦で４６、４７、４８、４９号と衝撃の１試合４本塁打を放ち、一気に大谷を突き放して本塁打王争いでもトップを独走していたが、その後は今季ワースト１０試合連続で本塁打なし。１１試合、５０打席ぶりの一発となった。

シュワバーは２２年に４６発で本塁打王に輝き、２３年に４７本塁打。５０本塁打は自身初となり、フィリーズでは２００６年に５８本塁打を放ったライアン・ハワード以来２人目の大台到達となった。打点もリーグトップを独走する「１２３」となり、２冠王も見えてきている。