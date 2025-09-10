キャベツが安くなった今こそ、存分に食べたい！『鶏もも肉とキャベツの青じそ塩炒め』

今年の１月ごろは、１個500円以上もしていたキャベツの小売価格。最近は安定していて、150円くらいで買うことができます。しかし、今後は高温の影響で価格が上がる可能性があるといいます。ならば、キャベツが安い今こそ、キャベツを使った料理をおうちで存分に味わいたい。

そこで今回、ご紹介するメニューは、鶏もも肉とキャベツを使った塩炒め。鶏肉のうまみとキャベツの甘みに、にんにくをきかせた塩味がマッチ。仕上げに加える青じその香りが、おいしさを格上げします。晩ごはんのおかずに、ぜひ作ってみてください！

『鶏もも肉とキャベツの青じそ塩炒め』のレシピ

材料（2人分）

鶏もも肉……1枚（約250g）

キャベツ……1/4個（約250g）

青じその葉……6枚

にんにくの粗いみじん切り……1かけ分

〈塩だれ〉

酒……大さじ1

塩……小さじ1/2

粗びき黒こしょう……少々

塩

こしょう

サラダ油

作り方

（１）下ごしらえをする



キャベツは食べやすい大きさに切る。鶏肉は余分な脂肪を取り除き、一口大に切って、塩、こしょう各少々をふる。

（２）鶏肉を焼く



フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、鶏肉を皮目を下にして入れ、2分ほど焼く。上下を返してさらに1〜2分焼く。

（３）キャベツを加えて仕上げる



にんにく、キャベツを順に重ね、ふたをして1分ほど蒸し焼きにする。ふたを取って、さらに2分ほど炒め合わせる。塩だれの材料を順に加え、青じそをちぎり入れて、さっと炒め合わせる。

（『オレンジページ』2020年4月2日号より）