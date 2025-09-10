“結婚式大好き”藤崎マーケット田崎、式場のバイトを「すぐクビに」なった理由
お笑いコンビ・藤崎マーケットの田崎佑一（44歳）が、9月9日に放送されたバラエティ番組「やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です」（関西テレビ）に出演。結婚式が大好きで、大学生の頃に結婚式場でバイトをしていたが、すぐにクビになった理由を語った。
この日、ストレス発散についてトークが進む中で、田崎は“涙活”を挙げ、YouTubeで知らない人の結婚式の動画を見るのがストレス発散になると話す。
田崎は「もともと結婚式がすごい好きで。大学生の時にアルバイトで、結婚式場のカメラマンのバイトちょっとしてた」というほど、大の結婚式好きだというが、「結局すぐクビになるんですけど…」と振り返る。
それは「（結婚式に）感動しちゃって。ずっと泣きながら…僕の鼻すすってる声が、マイクが全部拾ってて。映像は良いけど使われへんからクビやわって。それぐらい、結婚式すごい好きで」と語った。
