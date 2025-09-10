お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（42）の妻で元タレントのヨガインストラクター・ミヅキさんが10日までに自身のインスタグラムを更新。昨年11月に出産した長女との親子ショットを披露した。

「宝もの 去年の冬に帝王切開で出産しました」と書き出すと、カーゴパンツでスニーカーを履いた男女の足と幼児用のスニーカーのショットや、幼児の小さな足を女性と男性の手で包み込むショット、愛娘を海岸で太陽をバックに抱くショット、プールで愛娘を抱いて共に遊ぶショット、マタニティーフォトなどをアップ。

「子供から毎日学ぶ事が沢山あります 自分がどれだけ未熟だったかも気付かせてくれました。日々成長させてもらってます！！」とし、「毎日思う事 生まれてきてくれてありがとう！！」と記した。

藤森は昨年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）で一般女性との結婚を発表。のちにお相手は元タレントのスポーツインストラクターだと明かした。今年8月24日にはMCを務めるABEMA婚活ドキュメンタリー「GIRL or LADY シーズン2」で、妻の年齢を「今年27」と明かしている。昨年11月には長女が誕生した。

ミヅキさんの投稿に、フォロワーからは「素敵です」「今でも綺麗なスタイルですごい」「愛しさしかない」「可愛すぎます」といった反響が寄せられている。