¥í¥·¥¢·³ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÇ¯¶â»Ùµë¾ì½ê¤Ë¶õÇú ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â24¿Í»àË´
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤ÎÂ¼¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÅÙ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â24¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¶â¤Î»Ùµë¾ì½ê¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶õÇú¤ò¼õ¤±¤¿¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï9Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î¥ä¥í¥ÐÂ¼¤ò¹¶·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹¶·â¤Ç°ìÅÙ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â24¿Í¤¬»àË´¤·¡¢19¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÇ¯¶â¤Î»Ùµë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤éÌ±´Ö¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹¶·â¤Ë¤ÏÍ¶Æ³ÇúÃÆ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢·³¤ÏÌ±´Ö¿Í¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤è¤ë½½Ê¬¤ÊÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶²¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë