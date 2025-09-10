アレン様、地上波番組で初MC「楽しかった〜！すご〜い」美肌アイテムを本音で斬る
大物マダムタレント・アレン様が、地上波番組で初めてMCを務める『即買い！美肌マストバイ』が、15日にテレビ東京で放送される（後1：55）。忖度ゼロ、自分を貫く言葉で多くの共感を集めるアレン様が、megbabyのプロデュースする美肌アイテムを本音で斬る。共演は川村エミコ、イ・ウンテ、ナレーターはバービーが担当。
【動画】アレン様、17cmハイヒールに耐えきれず取材会を一時中断 “アレン様節”炸裂で悲鳴上げる「限界よ！」
収録を終えた直後のアレン様のコメントが寄せられた。
【アレン様コメント】
Q.今回初めて地上波MCで通販番組ということで、いかがでしたか？
A.私普段あんまり緊張しないんですね。なんかね緊張しました、今日。やっぱり途中途中も緊張しました、できてるかしらっていう。でもめちゃくちゃ楽しかったのと、あとね通販番組こういうの初めてだったんですけど、いろんな商品を知れるっていうメリットがあるんだなと思って。あんまり私見ないんですよ。だから「あっ！いいな」って純粋に思いました。楽しかった〜！すご〜い。
Q.今回の中で、ここを見てほしいというポイントがあれば
A.やっぱりお値段じゃないですか？これだって、普段絶対に値引きしない商品が入ってたりとか、あと美容成分が全部に入っているメイクアップセット、あとはマスクも8枚入ってる最初のスキンケアのセット含めて、まぁなかなか買えない価格じゃないかなと思いますね。絶対みんなに見てほしいし、使って欲しいですよね〜。エミコさんたちびっくりしましたから。もうお肌のノリとかで。
（川村：私も自分でびっくりしました）
ですよね、ですよね〜！
（川村：びっくりしました）
Q.（収録中は）本音で言っていただいた形ですか？
A.もちろん！本音で、もちろん言いました！
【動画】アレン様、17cmハイヒールに耐えきれず取材会を一時中断 “アレン様節”炸裂で悲鳴上げる「限界よ！」
収録を終えた直後のアレン様のコメントが寄せられた。
Q.今回初めて地上波MCで通販番組ということで、いかがでしたか？
A.私普段あんまり緊張しないんですね。なんかね緊張しました、今日。やっぱり途中途中も緊張しました、できてるかしらっていう。でもめちゃくちゃ楽しかったのと、あとね通販番組こういうの初めてだったんですけど、いろんな商品を知れるっていうメリットがあるんだなと思って。あんまり私見ないんですよ。だから「あっ！いいな」って純粋に思いました。楽しかった〜！すご〜い。
Q.今回の中で、ここを見てほしいというポイントがあれば
A.やっぱりお値段じゃないですか？これだって、普段絶対に値引きしない商品が入ってたりとか、あと美容成分が全部に入っているメイクアップセット、あとはマスクも8枚入ってる最初のスキンケアのセット含めて、まぁなかなか買えない価格じゃないかなと思いますね。絶対みんなに見てほしいし、使って欲しいですよね〜。エミコさんたちびっくりしましたから。もうお肌のノリとかで。
（川村：私も自分でびっくりしました）
ですよね、ですよね〜！
（川村：びっくりしました）
Q.（収録中は）本音で言っていただいた形ですか？
A.もちろん！本音で、もちろん言いました！