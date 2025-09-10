Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの大森元貴が１０日、ＮＨＫ「あさイチ」に生出演。大吉から「なんで金曜日に来ない？」とツッコまれ苦笑したが、ネットでは水曜日出演に胸をなで下ろす声もあった。

この日は朝ドラ「あんぱん」で作曲家のいせたくやを演じている大森が生出演。この日の放送では３度目結婚の妻と別居している…などと言い出し、嵩（北村匠海）に呆れられる。

そのため鈴木奈穂子アナは朝ドラ受けで「たくやさん、大丈夫ですか？離婚の危機」と心配すると、大森は「３番目の奥さんとね。ちょっと見守って頂けたら」といたずらっぽく笑った。

大森がゲストと決まり、番組では事前にメッセージを募集したところ「５０００通超え」のメールが殺到。注目と人気の高さをうかがわせたが、これに大吉が「大森さんに言うことじゃないけど、なんで金曜日に来ないんですか」と笑ってツッコミ。「あさイチ」の金曜日はプレミアムトークと題し、ゲストに時間をかけてインタビューを行っている。

だが、このプレミアムトークに朝ドラや大河の出演者が登場すると、退場することが多いため、ネットでは、水曜日に大森が登場したことに「あさイチの呪いを防ぐ為？ｗｗｗ」など、ホッとする声も一部で上がっていた。