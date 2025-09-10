元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が9日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街 SP」（火曜午後10時）に出演。温浴施設から脱出した過去を明かした。

トークは「幸せを感じる時」で進行。くりぃむしちゅー有田哲平から「例えば、温浴施設に行った時、オバちゃんとかが…（田中の体を見て）『いい体！』みたいな、その時は『オッシャー！』って思う？」と聞かれた田中は「一時期、品川に温浴施設みたいなところがあって、そこに通ってたんですけど」と切り出した。

「（浴槽から）出る時に、10代の女の子がお母さんに『絶対そう！』って言って、お母さんと見に来ちゃって」と状況を説明。「どうしようと思って。ずっと入ってるわけにもいかないから、ちょっと2人が水風呂に行きかけた瞬間に、ダッシュで上がって。その時は冬だったので。ダウンをバッと着て、裸に。そのままタクシー乗って帰りました。脱衣所に来られても嫌だから」と打ち明けると、共演者は驚きの声を上げた。

MCはくりぃむしちゅー有田哲平、進行は平成ノブコブシ吉村崇。ゲストは沢村一樹、田中みな実。今回のロケ地、東京・中野は沢村がかつて住んでいた場所。