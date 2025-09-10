外為サマリー：１４７円４０銭台に上伸、米金利上昇がドルの支えに 外為サマリー：１４７円４０銭台に上伸、米金利上昇がドルの支えに

１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円４３銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安となっている。



９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４１銭前後と前日に比べ１０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。「日銀は政治混迷でも年内利上げ排除せず」との一部報道から欧州市場で一時１４６円３１銭まで軟化し、その後は下げ渋ったものの戻りは限定的だった。



ただ、前日に米長期金利が上昇したことがドルの支えとなり、この日の東京市場のドル円相場は午前９時００分すぎに１４７円４８銭まで上伸する場面があった。とはいえ、１０日発表の米８月卸売物価指数（ＰＰＩ）、１１日発表の米８月消費者物価指数（ＣＰＩ）を見極めたいとのムードが強く、ドルを買い上がる勢いには乏しい。一方、フランスの政治・財政の先行き不透明感からユーロが軟調な動きとなっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６９７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７２円４５銭前後と同５５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS