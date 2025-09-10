スマートバリュー<9417.T>が続伸している。９日の取引終了後、子会社Ｏｎｅ Ｂｒｉｇｈｔ ＫＯＢＥが運営するアリーナ「ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ（ジーライオンアリーナ神戸）」に、ＮＴＴ<9432.T>グループとの連携により次世代通信技術「ＩＯＷＮ」を導入したと発表しており、好材料視されている。



「ジーライオンアリーナ神戸」は、２５年４月に開業した、神戸の新たなエンターテインメントエリア「ＴＯＴＴＥＩ」にある、１万人収容可能な関西最大級のアリーナ。ＩＯＷＮを常設設置するのは西日本のアリーナ初の取り組みで、これによりＩＯＷＮの特性を生かした新たなライブエンターテインメント環境を届けることができるようになったとしている。



