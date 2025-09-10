長崎県や熊本県では、線状降水帯による猛烈な雨が続いています。九州北部地方では、１０日昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、長崎県や熊本県では、１０日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

【画像】九州・全国の今後の天気

［気象概況］

対馬海峡付近にある前線が１１日にかけて九州北部地方をゆっくり南下する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、九州北部地方では、１０日夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

また、１１日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［雨の実況］

９日１２時から１０日０６時までの降水量（アメダスによる速報値）

熊本県

宇城市三角 ６７．５ミリ

長崎県

南島原市口之津 ２１４．５ミリ

雲仙岳 １７２．５ミリ

［雨の予想］

１０日に予想される１時間降水量は多い所で、

山口県 ６０ミリ

福岡県 ６０ミリ

佐賀県 ５０ミリ

長崎県 ６０ミリ

熊本県 ７０ミリ

１０日６時から１１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山口県 １２０ミリ

福岡県 １５０ミリ

佐賀県 １２０ミリ

長崎県 １５０ミリ

熊本県 １８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■九州・全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより