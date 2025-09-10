【レポート】のん、“新境地”の役に「引きずり込まれまれる感覚」。将棋の練習では「指の筋肉が発達したのかも」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが主演を務めるドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）が、9月29日よりABEMAにて無料配信開始、Netflixにて世界同時配信される。このたび、主人公・国見飛鳥を演じるのんの囲み取材が実施された。

■のんが演じるのは“盤上のダークヒーロー”

『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。

“盤上のダークヒーロー”となる主人公・国見飛鳥を演じるのは、2025年の話題作に立て続けに出演し、俳優としての進化が大きく評価されている、のん。そして飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる”元棋士のヒモ男”藤堂成悟を藤木直人、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役には倉科カナ、飛鳥が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役に中村獅童が出演する。さらに奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加ら豪華キャストが集結。本作の世界観を凝縮した本予告映像も公開となった。

■のん インタビュー

本予告映像からも伝わる、のんの“新境地”とも言える本作。このたび主人公・国見飛鳥を演じるのんの囲み取材会が実施され、『MISS KING / ミス・キング』の見どころや、撮影時の共演者とのエピソード、さらには将棋に感じた魅力などが語られた。

PHOTO BY コウ ユウシエン

■番組情報

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』

09/29（月）20:00～（全8話）

出演：のん 藤木直人 倉科カナ 奥貫薫 森愁斗 鳴海唯

・西岡徳馬・山口紗弥加 中村獅童

脚本：荒木哉仁 石田剛太 山岸聖太

監督：山岸聖太 椿本慶次郎

(C)AbemaTV, Inc.

