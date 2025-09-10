【全国天気】中国地方では10日昼前から夕方にかけて線状降水帯の可能性 土砂災害などに厳重に警戒 24時間降水量は？ 中国地方・全国の天気を画像で 気象庁
中国地方では１０日昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、西日本から北日本では１１日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
［気象概況］
前線が華中から西日本の日本海側、東北南部付近を通って日本の東にのびています。前線に向かう下層暖湿気や寒気を伴う上空の気圧の谷の影響で、対馬海峡や九州付近では、雷を伴い非常に激しい雨や猛烈な雨の降っている所があります。
前線は、１１日にかけて西日本から東日本付近に停滞し、１２日は次第に不明瞭になりながら伊豆諸島付近から日本の東にのびる見込みです。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、西日本から東日本では、引き続き１１日にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。また、北海道地方でも１１日は、上空の寒気と気圧の谷の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。
［雨の予想］
西日本から北日本では１１日にかけて、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。
１０日６時から１１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
北海道地方 ６０ミリ
関東甲信地方 １００ミリ
北陸地方 １００ミリ
中国地方 １５０ミリ
九州北部地方 １８０ミリ
その後、１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
関東甲信地方 ８０ミリ
北陸地方 ６０ミリ
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。
線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。
中国地方 鳥取県、島根県
１０日昼前から１０日夕方にかけて
［防災事項］
中国地方では１０日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、西日本から北日本では１１日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。
■中国地方・全国の天気
