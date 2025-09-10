miwa¡Ö¥Ò¥«¥ê¤Ø¡×¡ØÂè100²óÁ´ÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë°ÛÎã¤ÎÂçÈ´Å§
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
miwa¡Ö¥Ò¥«¥ê¤Ø¡×¤¬¡ØÂè100²óÁ´ÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£Âç²ñ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö100Ç¯¤ÎÊª¸ì¡£¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡£¡×
10·î5Æü～12Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø»°É©ÅÅµ¡¥Ó¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º Á´ÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢100th supported by ¶¶ËÜÁí¶È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢Á´ÆüËÜ¡Ë¡£1922Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¡¢2025Ç¯¤ËÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÂè100²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÜÂç²ñ¤Ë¤Æ¡¢miwa¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ò¥«¥ê¤Ø¡×¤¬Âç²ñ¸ø¼°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¡£
¡Ö100Ç¯¤ÎÊª¸ì¡£¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¾Î¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¸þ¤±¤¿¤¢¤é¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ËÜÂç²ñ¡£
Á´ÆüËÜ¤ÎÂç²ñ¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ö¥Ò¥«¥ê¥Ø¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£Ä©Àï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡Ö¥Ò¥«¥ê¤Ø¡×
¡Ö¥Ò¥«¥ê¤Ø¡×¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¿Ê¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»ý¤Á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤³¤Î²Î¤¬¡¢Âè100²óÂç²ñ¤ÎÀº¿À¤È¶¯¤¯½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Âç²ñ¸ø¼°PV¤ä100²óµÇ°±ÇÁü¤ª¤è¤ÓÂç²ñÃæ·ÑÃæ¤Ë¤Æ¡Ö¥Ò¥«¥ê¤Ø¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¤Ê¤É¤Î¸ø¼°ÇÞÂÎ¤Ç¤âmiwa¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¥³¥á¥ó¥È¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç²ñ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
miwa¤ÎÂç²ñÍè¾ì¤ä½Ð±é¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Ò¥«¥ê¤Ø¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¡¦´ÑµÒ¡¦´Ø·¸¼Ô¤Î¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£miwa ¥³¥á¥ó¥È
Âè100²ó¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¡Ø¥Ò¥«¥ê¤Ø¡Ù¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸÷¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤à»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤ë´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¾¯¤·¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ò¥«¥ê¤Ø¡Ù¤Ï¡ÖÁÛ¤¤¤ÏÃ¯¤«¤ò¾È¤é¤¹¸÷¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ë·ü¤±¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»×¤¤¡¢Áª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼±ç¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÁª¼ê¼«¿È¤ò¾È¤é¤¹¸÷¤È¤Ê¤ê¡¢»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È´ñÀ×¤ò¿®¤¸¤Æ¡ÉÄ©¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Î³§ÍÍ¤Î¤´·òÆ®¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.20 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡Ømiwa 15th anniversary ºÆ¸½¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡Èguitarissimo¡É¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
miwa OFFICIAL SITE
https://www.miwa-web.com/