大量購入・高額転売・食品ロスが問題となったマクドナルドのハッピーセット。9日、新たな対策が発表されました。購入制限を設け、販売初日は対面のみとする内容です。これに対しSNSでは不満の声も。news zeroは日本マクドナルドに、ある提案をしました。

■対策も…大量購入と食品廃棄で問題に

12日から販売されるハッピーセットのおもちゃは、マイメロディ＆クロミやプラレールなど、4種類あります。

ハッピーセットをめぐっては8月、購入した人に数量限定で配布されるポケモンカードがフリマサイトに数多く出品され、5万円超や10万円超といった高額で転売される例が相次ぎました。

個数制限を設けるなど対策をしましたが、各地で大量購入が発生。食品は、道端に放置される事態となりました。

■2児の母「子どものためのもの」

こうしたことから日本マクドナルドは9月9日、新たな対策を発表。1グループにつきそれぞれ3個までの購入とし、同じグループによる複数回の購入は断るとしています。また、販売初日は対面販売のみとしました。一連の問題についてこの日、都内で聞きました。

2児の母

「子どもが買ってハッピーな気持ちになる、子どものためのものだと思うので、別の大人が違うものとして使うのは残念」

大学生

「いわゆるフリマサイトっていうものがこれだけ発達してる以上、転売が容易にできてしまうので、子どもたちにいかに届ける仕組みを作るか」

マクドナルドで働いているという人からは、「作っているので、捨てられてしまうと、せっかく作ったのになと心苦しい。クルーも大変な思いもしているので…」という声が聞かれました。

■消費者庁、販売方法などの改善を要望

藤井貴彦キャスター

「さまざまな声や思いがありましたが、この問題をもう一度整理します」

滝菜月アナウンサー

「マクドナルドのハッピーセットをめぐっては8月、数量限定でプレゼントされるポケモンカードを求めて、転売目的とみられる人が大量に購入し、食品が捨てられるという問題が発生しました」

「これを受けてポケモンの第2弾では、それまでの1人5セットから、1グループにつき3セットまでという購入制限強化などの対策が取られました」

「こうした中、8月21日に消費者庁は日本マクドナルドに対し、食品ロスにつながらないよう販売方法などの改善要望を出したことを明らかにしました」

「そして9月9日、同社は12日から発売するハッピーセットについて、1グループにつきそれぞれ3個までの購入とし、同じグループによる複数回の購入は断ること、初日についてはモバイルオーダーなどを受け付けず、対面販売のみとする対策強化を発表しました」

■“対面販売のみ”狙いはどこに？

藤井キャスター

「対面販売のみに踏み切った理由は何でしょうか？」

滝アナウンサー

「日本マクドナルドに聞いたところ、モバイルオーダーで大量の注文はできないシステムになっているものの、たくさんのスマホから同じグループがオーダーするなど、転売目的の大量購入や、食品の放置を防ぐためとしています」

「また対面でも何回も並ぶなどルールを守れない客については、販売をお断りするということです」

藤井キャスター

「ただ、何度も並ぶお客さんを止めるのは店員さんなので、その心の負担も気になります。みんながこれでハッピーという策になるのでしょうか？」

滝アナウンサー

「例えば、今回のマイメロディ＆クロミには4種類のおもちゃがありますが、1グループにつき3個までの購入制限となっています。もらえるおもちゃはランダムなので、1家族で購入する場合、4種類そろえることは不可能です」

「またSNSでは、『子どもが4人の家族は1人は我慢するんですかね？』といった意見もありました」

■日本マクドナルド広報への「提案」

長濱ねるさん（俳優・『news zero』火曜パートナー）

「今回世の中の声を受けて企業が対策に踏み切ったのは、いい動きなのかなと思いました」

「その中で子どもが4人、5人といて目の前で買えないというのは、やはり悲しいです。ハッピーセットは子どもみんなに行き渡るように柔軟に対応するというのも、今後あってもいいのかなと思います」

藤井キャスター

「子どもだけでも欲しいおもちゃがもらえるシステムにならないものかと思いますが、9日にnews zeroとして、日本マクドナルドの広報の方に提案をしてみました」

「おもちゃがランダムなことに関しては、『もともとハッピーセットをそのような形で販売している』ということです」

「そして、『子どもだけでも欲しいおもちゃをもらえる形にできないですか？』と聞いてみると、『ハッピーセットについては一連の反響を受けまして、お客様の声に耳を傾けながら、販売方法、開発方針を総合的に見直している最中です』という回答でした」

「購入制限を設定しても、いろいろな抜け道を見つけて大量購入しようとする人たちはいるのかもしれません」

「ただ食べ物の大切さ、ありがたさを理解することがまず大切で、その後にセットのおもちゃがあるんだよということを、お子さんと一緒に考えてもらえたら、みんながハッピーになれそうです」

（2025年9月9日『news zero』より）