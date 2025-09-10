本命確定と見て間違いなし。男性が心に決めた女性にしかしないこと

好きな男性ができたなら、その男性の仕草や行動を観察していると、あなたへの気持ちや想いが見えてくるもの。

そこで今回は、男性が心に決めた女性にしかしないことを紹介します。

人目を気にせず愛情表現してくれる

周囲に人がいようがいまいが関係なく男性が愛情表現をしてくれるなら、あなたを本命視していると見て間違いありません。

仮に遊び目的だったり浮気相手の１人だったりすれば、あまり男性は人前で好意を寄せていることを見せませんし、親しい間柄であることを隠そうとするものです。

至近距離でじっと見つめてくる

男性が至近距離でじっと見つめてくるのであれば、あなたのことを本命と考えている証拠でしょう。

見つめるという行為は「自分にとってあなたは特別な存在」であることを伝えようとしていると考えられるので、さらに関係を前進させたいと考えていると見て間違いありません。

何気ないタイミングで頭を撫でてくる

男性から何気ないタイミングで頭を撫でられるなら、あなたが本命であることの何よりの証拠と言えます。

どんな男性であっても好きでもない女性の頭に触れることはためらうものなので、実際に触れてくるというのは恋心や好意を隠しきれなくなってきているサインでしょう。

今回紹介した行動を意中の男性がよく見せてくるなら、間違いなくあなたは男性にとって心に決めた存在ということになるので、男性のことを信じて関係を前進させていきましょうね。