「好きだよ」に惑わされない。遊び目的の男性が見せる“要注意”行動パターン
「好きとは言ってくれるけど、どこか信用できない…」
実はその直感、当たっているかもしれません。本気の恋を求めている男性と、遊び目的の男性とでは“行動パターン”に明確な違いが出るもの。そこで今回は、遊び目的の男性が見せる“要注意”行動パターンを紹介します。
あなたとの予定を軽く扱うことが多い
「会いたい」と急に誘ってきたり、逆にデートをドタキャンしても悪びれない。そんな行動が続く男性は要注意です。
あなたのことを周囲に紹介しようとしない
遊び目的の男性は、あなたを友達や職場の仲間に紹介しようとしません。「いつか紹介するよ」と言いつつ実現しない、SNSに２人の写真をアップしない…。これは、あなたとの関係をオープンにする気がないサインです。
本気の男性なら「彼女がいること」を隠す理由はありません。むしろ自然に紹介したがるでしょう。
言葉と行動が伴っていない
「好きだよ」「大事に思ってる」といくら口で言っても、実際の行動が伴っていなければ意味がありません。会う時間を作らない、連絡が不安定、体の関係だけ優先する…。こうした言動が繰り返されるなら、本気度は低いと見ていいでしょう。
恋愛で大切なのは「言葉」ではなく「態度」と「行動」。もし今回挙げた行動が男性に見られるなら、時間をムダにしないためにも、勇気を出して距離を取る選択をしてくださいね。
