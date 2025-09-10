ºäËÜÅßÈþ¡¡£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤¬DVD²½¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä»þ¤Ë¤ÏàÂ¨´°á
¡¡±é²Î²Î¼ê¡¦ºäËÜÅßÈþ¤¬º£Ç¯£±·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ç£±Æü¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ö£Æ£Õ£Ù£Õ£Í£É¡¡£Ó£Á£Ë£Á£Í£Ï£Ô£Ï¡¡£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡¡£Î£é£ç£è£ô¡Á»×¤¤¿Í¡Á¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õ£Ä£Ö£Ä¡Ö£Æ£õ£ù£õ£í£é¡¡£Ó£á£ë£á£í£ï£ô£ï¡¡£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡¡£Ì£é£ö£å¡¡¡Á»×¤¤¿Í¡Á¡¡¡È£Í£Ï£Ö£É£Å¡É¡×¤ò£±£±·î£²£¶Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë»ö¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤¬£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏºòÇ¯£¶·î¤ËºäËÜ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÁÛ¤¤¤Ó¤È¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢È¯Çä¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¨»þ´°Çä¤·¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤½¤Îµ®½Å¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ´¶¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð¾ìÎò£³£¶²ó¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Ð¡¼¶Ê¤â½Å»ë¤¹¤ëºäËÜ¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î¡ÖÎø¤ÎÍ½´¶¡×¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¡Ö·î¡×¤Ê¤É¥«¥Ð¡¼¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¡¢¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºäËÜ¤Î¡ÈÂåÌ¾»ì¡É¤È¸À¤¨¤ë³Ú¶Ê¤â²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÆ¤ß¤È¤Ê¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£