時間の使い方・お金・他者への態度。気になる男性の“本性”を確かめる方法
「優しいし、楽しいし…でも、この人って本当に誠実？」
恋をすると相手の本音や本質が気になるもの。実は男性の“本性”は、特別な場面ではなく日常の小さな行動にこそ表れるんです。そこで今回は、デートや普段のやり取りの中で自然な形で確かめる方法を解説します。
時間の使い方＝あなたの優先順位
デートの約束に遅刻しないのはもちろん、遅れそうな時にきちんと連絡できるかが大事。「ごめん、あと◯分で着く！」など具体的に伝えてくれる男性は、あなたを大切に考えている証拠です。逆にドタキャンが多かったり、毎回「忙しい」の一言で済ませるようなら要注意。時間の使い方を確認すれば、彼の中でのあなたの優先順位が見えてくるでしょう。
お金の扱い方＝価値観と誠実さが出る
「奢るかどうか」よりも大切なのは、お金の扱い方に誠実さが感じられるかどうか。会計の時に自然に割り勘を提案できたり、「今日は出すよ、次お願いね」と言える人は、健全な価値観を持っていると言えます。反対に、細かすぎたり見栄を張るために無理をする男性は、将来一緒に生活したときに金銭感覚のズレで苦労するかもしれません。
他者への態度＝根っこの思いやり
店員さんやタクシーの運転手など“利害関係のない人”への態度は、本性が出やすいポイントです。「ありがとうございます」と自然に言える男性や、困っている人をサッと助けられる男性は、あなたにも同じ思いやりを向けられる人。逆に、横柄な態度をとったり、不機嫌をぶつけるタイプは要注意。恋人への優しさも長続きしない可能性があります。
恋は言葉より“行動”が物語るもの。時間の使い方・お金の扱い・他者への態度の３つを観察すれば、彼の本性が驚くほどクリアに見えてきます。ぜひ「一緒にいて安心できるか」で男性を見定めていきましょうね。
