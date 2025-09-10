埼玉東選抜、延長タイブレークで優勝 高橋がＶ打…ボーイズリーグ・東日本報知オールスター戦 小学生の部
◆令和７年度 ＵＩ銀行カップ 日本少年野球 東日本報知オールスター戦 ▽小学生の部・決勝 埼玉東選抜５―４埼玉西選抜レッド＝延長７回タイブレーク＝（８月３１日・伊勢崎ガスあずまスタジアム）
支部選抜の対抗戦・ＵＩ銀行カップ東日本報知オールスター戦が８月３０、３１日に群馬で行われ、熱戦が繰り広げられた。小学生の部では６チームが参加。決勝で埼玉東選抜が埼玉西選抜レッドを下して優勝した。
※ ※ ※
埼玉対決となった決勝は、埼玉東選抜が終盤に粘りを発揮して逆転優勝した。３点を追う６回無死一塁から４番・村上がセンターオーバーの２点ランニング本塁打。「ホームランになるとは思わなかったので、夢中で走った」と照れくさそうに笑った。その後、赤松の三塁打をきっかけに同点に追いついた。
延長７回１死満塁のタイブレークでは高橋が右越えの決勝２点二塁打。「ヒットになった瞬間、みんなの歓声がすごかったので、うれしかった」と満面の笑みで振り返った。
大会前の合同練習はなしも、荒木主将は「一人一人としゃべって」チームをまとめ上げた。藤森富康監督（６７＝春日部）は「決勝は絶対に勝とうと伝えていた。それぞれの役割を果たしてくれたから優勝できた」と選手をたたえた。
【表彰選手】
◇小学生の部
最優秀選手賞 高橋慶仁（埼玉東）
敢闘賞 渡邊塁（埼玉西・赤）
【埼玉東選抜（小学）・登録メンバー】★は主将、全員６年生
★荒木理誠（春日部）
渡邉優太（埼玉上尾）
細田峻太郎（埼玉上尾）
金井桜恵（埼玉上尾）
渡邊結斗（埼玉上尾）
橋本拓海（埼玉上尾）
赤松翔太（埼玉新座）
手塚猛（春日部）
石井宏嗣（埼玉新座）
牛山陽仁（埼玉新座）
大堀匠生（埼玉新座）
札川月愛那（春日部）
齊藤諒太（埼玉新座）
志村一樹（埼玉新座）
鈴木秀翔（埼玉新座）
高橋慶仁（埼玉新座）
村上眞一郎（埼玉新座）
矢部瑞和（埼玉新座）