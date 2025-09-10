「ミドル世代」なに着るべき？→【AMERICAN HOLIC】が大当たりかも！

毎日の服選びに迷いがちなミドル世代は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】が頼りになるかも。大人に似合うシルエットや甘すぎないデザイン、着回しやすさが揃ったアイテムが豊富にラインナップされています。今回はほどよい華やかさと実用性を兼ね備えた、おすすめのアイテムをご紹介します。

ふんわり広がるAラインで大人の上品ワンピ

【AMERICAN HOLIC】「Aラインボックスプリーツワンピース」\5,990（税込）

シンプルなデザインながら、Aラインシルエットとボックスプリーツがほどよい華やかさを添えるワンピース。体のラインを拾いすぎないので、リラクシーに着られそうです。すっきりと見える首元が抜け感をプラスし、落ち着いたカラーが大人のきれいめスタイルにマッチ。インナーしだいでロングシーズン着られるのも魅力です。

バックリボンがほんのり甘さをプラスするサロペット

【AMERICAN HOLIC】「サイドラインバックリボンサロペット」\5,990（税込）

リラックス感のあるワイドシルエットに、背中のリボンがさりげないアクセントになったサロペット。サイドに入ったラインが縦の印象を強調してくれるので、すっきり見えが期待できそうです。甘さとカジュアルさがほどよく混ざり合ったデザインだから、ミドル世代にも取り入れやすい。シンプルなトップス合わせでもキマり、パンツコーデの鮮度UPが叶う予感です。

大人のこなれ感を引き出すアシンメトリーシャツ

【AMERICAN HOLIC】「アシンメトリーストライプシャツ」\4,990（税込）

ストライプ柄にアシンメトリーのデザインを加えた、大人に似合う一枚。シンプルすぎずほどよい遊び心がプラスされているので、コーデ全体に抜け感を与えてくれます。ゆったりめのシルエットで楽に着られて、オンオフどちらにも活躍してくれそう。パンツに合わせればすっきりと、スカートと合わせれば女性らしく、さまざまなスタイルが楽しめるシャツです。

着こなしの幅が広がるケープ付きプルオーバー

【AMERICAN HOLIC】「3WAYケープセットプルオーバー」\3,990（税込）

ケープを前後付け替えても着られる仕様になっていて、着こなし方次第で印象を変えられるプルオーバー。ケープを重ねれば上品で華やかな雰囲気に、外せばシンプルなノースリーブのカットソーとしてすっきり着られるのも魅力です。大人コーデに取り入れやすく、自分らしいスタイルを楽しめそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿、Instagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki