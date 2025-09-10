◇国際親善試合 米国２―０日本（９日・米オハイオ州コロンバス）

【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】日本が前後半に１点ずつを失い、米国に０―２で敗れた。２０２６年北中米Ｗ杯本番を見据えて行われた米国遠征は、１分け１敗で終えた。

６日のメキシコ戦からスタメンを総入れ替えして試合を迎えた。この日も高い位置からプレッシャーをかけてリズムを作り、ウイングバックのＭＦ望月ヘンリー海輝と、シャドーに入ったＭＦ伊東純也がいる右サイドを起点に攻めた。度々ゴールを脅かすシーンは作ったが、得点にはつながらず。守備陣ではＤＦ長友佑都が７月１５日の東アジアＥ―１選手権・韓国戦以来に先発出場し、ゲームキャプテンも務めた。

徐々に右サイドから攻められるシーンが多くなった同３０分、突破を許すとクロスを上げられ、ダイレクトボレーを決められて失点。７月８日のＥ―１選手権・香港戦以来、４試合ぶりとなる失点を許した。その後は押し込む展開は作れないまま、１点を追う形で前半が終了した。

後半からは長友に代わってＤＦ瀬古歩夢が入り、日本はシステムを４バックに変更した。同１７分には三笘薫、南野拓実、鎌田大地のＭＦ３人を一気に投入。流れに変化をつけにいった。しかし、直後の同１９分。右サイドを攻められると、相手ＦＷにセンターバック２人の間から裏へ抜け出され、追加点を奪われた。ＧＫ大迫敬介は、失点の場面以外では好セーブを連発。同２５分にはＦＷ小川航基がミドルレンジから右足を振り抜いてボールがバーをたたくなど、粘り強く戦ったが２点差のまま試合終了。最後までゴールネットは揺らすことができず、米国遠征は２試合無得点で終わった。