イ・ミンジョンがイ・ビョンホンと別れた後に再会したエピソードを公開した。

9日午後、ユーチューブチャンネル「イ・ミンジョンMJ」で、「イ・ミンジョン人生説明会」という動画が配信された。

イ・ミンジョンは「『花より男子』がブレイクする直前に（1年ほど）イ・ビョンホンさんと付き合った。この話は放送でたくさんしたが、1年付き合った後、兄さん（イ・ビョンホン）が1年以上外国に行かなければならない状況だった。兄さんの立場では『あの子はいま仕事を始めたばかりの時期で何か邪魔になるかもしれない。自分が外国に行ってくるから私たちはバイバイだ』と。その時「私にそんなことを？」と思った（笑）。別れる理由はないと思った。1年間の海外はただの言い訳だと思ったし、無条件で別れるのは愛がないと考えてきっぱり断ち切った」と明らかにした。

続けて「兄さんが突然外国から電話してきた。時差もあるから変なタイミングで電話がくれば取らずに切って、翌日ショートメッセージで答えたり返事をしなかった。既読スルーした。そのうちに映画祭で新人賞のため百想、青竜などの授賞式に行った。『恋愛操作団：シラノ』でノミネートされて行ったがそこで会った。私に目配せしてきたけど無視した（笑）。そのように再会して結婚した」と話して笑わせた。

イ・ミンジョンとイ・ビョンホンは2013年に結婚し、2015年に息子、2023年12月に娘が産まれた。