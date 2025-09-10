¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û°úÂà·èÃÇ¤ÎÅÄÃæ·òÆóÏ¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Ï¥Ï¥ä¥Æ¤Ç¤â¤¬¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
ÅÄÃæ·òÆóÏ¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡ÂæÉ÷15¹æ¤¬Åì³¤ÃÏÊý¤òÄ¾·â¤·¤¿9·î5Æü¡¢¤¯¤¦¤Õ¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤Á¤å¡Á¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¡Ù¤Ç¡¢35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæ·òÆóÏ¯¤Î¸½Ìò°úÂà²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡·ã¤·¤¯±«¤¬Éñ¤¤¡¢»þ¤Ë°ð¸÷¤¬º¹¤¹¶õÌÏÍÍ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇØÖÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¸«¤ÏÀÅëí¤Î¤Ê¤«¡¢½Í¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤È±ï¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º»þÂå¤Î¿Æ¤·¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀÐÀîÍºÍÎ»á¤È³áÃ«Î´¹¬»á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç²ñ¸«¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¡Û
¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¯¤¦¤Õ¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¤ÎÅÄÃæ·òÆóÏ¯¡¡photo by Ishizuka Takashi
¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç16Ç¯¡¢¥Ï¥ä¥Æ¤Ç£²Ç¯¡¢·×18Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤áÅÄÃæ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¡¢ÅÄÃæ¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡©¡×¤È¡¢¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤ËÅÄÃæ¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤²ñ¸«¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢²áµî¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Î°úÂà²ñ¸«¤ÎÆ°²è¤È¤«¤â¸«¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤¦¤ÈÅÄÃæ¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÈºÇ¸å¤Ë¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤ä³áÃ«¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¼ã¤¤»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¤¢¤½¤³¤Ç¡¢¤¨¤¨¡Á¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¤Î¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤â¤¦¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Ê¤¤¸É¹â¤ÎÃË¤¬¼ê¤Ë´À¤ò°®¤Ã¤¿°úÂà²ñ¸«¡£²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤È¼ä¤·¤µ¤¬¸òºø¤¹¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©¤Î¾ïÍÕ³Ø±àµÆÀî¹â¹»¡Ê¸½¡¦¾ïÍÕÂç³ØÉíÂ°µÆÀî¹â¹»¡Ë»þÂå¤Î£³Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¤ÇÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2007Ç¯¤Î¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£
¡¡¼ã¤¤»þ¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ØÅ¾¿È¤¹¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£ÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤ë¥«¡¼¥Ö¤òÉð´ï¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³60»î¹çÅÐÈÄ¤òÃ£À®¤·¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¡¢2019Ç¯¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¡ÊTJ¡Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤ê¥Ï¥ä¥Æ¤ËÆþÃÄ¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë16Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îßî¤ë¿´¤Î±ê¤òÄÃ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿ÀÅ²¬¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·µåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ä¥Æ¤Ë²ÃÆþ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é2¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÅÄÃæ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£°úÂà¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤ÏÌÜÀþ¤ò³°¤·¡¢¤Ý¤Ä¤ê¤Ý¤Ä¤ê¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖTJ¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É40ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÃ¸¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥ä¥Æ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ç¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬NPB12µåÃÄÉüµ¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤Ï¤½¤Î»×¤¤¤À¤±¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤â¤·¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é°úÂà¤·¤è¤¦¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î²ñ¸«Á°¤Þ¤Ç¤ÎÅÄÃæ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï¡¢31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.08¡£·è¤·¤Æ°¤¤¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£··î31Æü¤ÎÁª¼ê·ÀÌó²ÄÇ½´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËNPB12µåÃÄ¤«¤éÅÄÃæ¤ËÀ¼¤Ï¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¥±¥¬¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¿ÈÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ê¤éÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ð¸ç¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤º¤ËÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç²¿¤«°ã¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤¦¤ÈÅÄÃæ¤ÏÄÀÌÛ¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ó¡£ÀµÄ¾¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤Ê......¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÌµÇ°¤µ¤¬Éº¤¦¡£¿ÈÂÎ¤ÏÆ°¤¯¤¬¡¢¤â¤¦¿´¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤Éº£Ç¯¤ËÅÒ¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ³ÍÆÀ´ü¸Â¤¬²á¤®¤¿Íâ£¸·î£±Æü¤ò¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°úÂà¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥°¥Ã¤È¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤ÏËÍ¼«¿È¡¢º£Æü¤ÎÍò¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¶ì¾Ð¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Á¤é¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤â¤¦·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£º£¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¤É¤³¤«ÂæÉ÷°ì²á¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¶¡¹¤·¤µ¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÄÃæ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤¿¥Ï¥ä¥Æ¤Ç¤Î£²Ç¯¡Û
¡¡¥Ï¥ä¥Æ¤Ç¤Î£²¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÅÄÃæ¤Ï·üÌ¿¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤À¤±¤ÇÀï¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢NPB12µåÃÄ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ã±¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡Ø³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä30ºÐÈ¾¤Ð¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢°ì·³¤Ç¤¹¤°Åê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦Æó·³Áª¼ê¤È¤Î¾¡Éé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï°ì·³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤äÂÇ¼Ô¤È¤Î¤·¤Î¤®¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿Æó·³¤Ë¤â¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë²½¤±Êª¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¡£Ç¯Îð¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢ÂÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Ã±¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÎÉ¤·°¤·¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÊÔÀ®ÌÌ¤â´Þ¤á¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç³ÍÆÀ¤Ë»ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡°ìÅÙÀïÎÏ³°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢²áµî¤Î°ä»º¤Ç¾¡Éé¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¤³¤Î£²Ç¯´Ö¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏµåÂ®¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«±É¤¨¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¤é»°¿¶¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤º¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¶¯¤ß¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç¤¤¯¶Ê¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤µå¼ï¤òËá¤¤¤Æ¾¡Éé¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤Ï¼Â¤ò·ë¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢´À¤ÈÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¥Ï¥ä¥Æ¤Ç¤Î£²Ç¯´Ö¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤äËÜÅö¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ï¥ä¥Æ¤Ç¤â¤¬¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é°úÂà¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£2Ç¯Á°¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¿´¶¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¥Ï¥ä¥Æ¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Ï¡¢¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥×¥íÌîµå¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤ËNPBÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±²Ãæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸åÌîµå¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢Âç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿ÀÅ²¬¤Ç2024Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¶½µåÃÄ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌîµå´Ñ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÅÄÃæ¤Ï½Ò²û¤¹¤ë¡£
ÅÄÃæ·òÆóÏ¯¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤±¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¡¿1989Ç¯£¹·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2007Ç¯¤Î¾ïÍÕµÆÀî¹â3Ç¯»þ¤Ë½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢²Æ¤âÁ´¹ñ¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¡£15Ç¯¤Ë35»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.20¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¡¢°Ê¹ß¤Ïµ®½Å¤ÊÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ò¥¸¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤ê19Ç¯¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤â¡¢21Ç¯£¶·î¤ËºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ë¡£22Ç¯4·î19Æü¤Ë¤Ï1363Æü¤Ö¤ê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·ÍâÇ¯¡¢11»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡£24Ç¯¤«¤éNPB¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤·¤¿¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¤Ç¥×¥ì¡¼¡£25Ç¯£¹·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£NPBÄÌ»»274»î¹çÅÐÈÄ¡¢14¾¡13ÇÔ£±¥»¡¼¥Ö64¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.64