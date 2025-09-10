ウェスティンホテル東京が、2026年の新春に向けた特製三段重おせちの予約販売を実施。

日本料理「舞」と広東料理「龍天門」の祝い料理、さらにペストリーチームによる“スイーツ”で、華やかな新年の幕開けをお祝いできます！

ウェスティンホテル東京「特製おせち 2026」

予約期間：2025年9月10日（水）〜12月10日（水）

受取日時：2025年12月31日（水）11:00〜20:00

価格：60,000円（税込）

販売数：限定50個

サイズ：高さ22.5cm×幅22.5cm（7.5寸）

場所：パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京（1F）

問い合わせ：ウェスティンホテル東京レストラン予約 Tel.03-5423-7865（10:00〜20:00）

※宅急便での発送はできません（ホテルでのお渡し）

※2025年12月31日（水）11:00〜20:00までにお受け取りください

※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります

都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」にて、贅沢な三段重の特製おせちを予約販売。

ウェスティンホテル東京が提案する2026年のおせちは、日本料理・広東料理・スイーツの競演です。

総料理長監修のもと、日本料理「舞」と広東料理「龍天門」によるおせちが登場。

さらにペストリーチームによるスイーツを詰め合わせた豪華なおせちが用意されます！

特製おせち 2026 お品書き

壱の重：日本料理 舞より

ロブスターの雲丹味噌焼き金目鯛の柚庵焼き帆立貝の酒盗焼きからすみ数の子鶏松風焼き粉吹きごまめ黒豆蜜煮 紅白ちょろぎ柚子伊達巻蛸の旨煮栗金団蟹入り紅白なます 水前寺海苔 つくばね鮭の昆布巻き鶴長芋亀南瓜梅花人参手毬麩蜜煮紅白蒲鉾花蓮根甘酢漬け

弐の重：広東料理 龍天門より

才巻海老の紹興酒香り漬け鶏の塩卵包み蒸し広東料理究極の鮑の柔らか煮込み胡瓜の甘酢漬け蓮根の糯米詰め金木犀と赤米の蜜煮合鴨の香港式焼き物蟹爪のモンゴイカすり身揚げ国産牛すねの香味煮皮蛋入りクリームチーズくらげの冷菜いくらの醤油漬け添え龍天門XO醤ストレスフリーポークの香港式叉焼国産鰻の釜蜜焼き叉焼虎豆の香料煮胡桃の飴炊きココナッツ風味タラバ蟹の山椒風味漬け金柑の甘露煮

参の重：パティスリー・バイ・ウェスティン東京より

マドレーヌフィナンシェ抹茶のティラミス“枯山水”テリーヌショコラカマンベールチーズケーキパイナップルショコラマンゴーショコラ

ウェスティンホテル東京が、2026年の新春に向けて用意する「特製おせち」は、贅沢な構成の三段重。

伝統的な和の祝い料理と華やかな広東料理、自慢のスイーツが贅沢に詰め合わせてあります。

総料理長監修のもと、日本料理「舞」・広東料理「龍天門」・ペストリーチームが、それぞれの技と感性を結集。

新しい年の幕開けにふさわしい、ホテルならではの華やかなおせちが用意されます。

日本料理「舞」による壱の重は、約20品の格式あるおせち料理の詰め合わせ。

料理長が厳選した、ロブスターや蟹などの高級食材をはじめとする、上質な素材で作られた料理がならびます！

繊細な職人技と丁寧な仕事で仕上げた和のおせちは、伝統に根ざした本格的な内容です。

弐の重は、広東料理「龍天門」の料理長が手がける、縁起の良い食材をふんだんに使用した華やかで力強い料理が登場。

鮑やタラバ蟹などを使う海鮮料理に、肉料理や彩り豊かな野菜料理を取り揃え、広東料理の魅力を存分に堪能できます☆

そして、参の重には今回初となる、スイーツのお重が用意されます。

日本庭園を思わせる抹茶のティラミスや、濃厚ながら滑らかな口どけを堪能するチョコレートテリーヌなど、ペストリーチームが心を込めて仕上げた人気スイーツがたっぷり。

カマンベールが香る独創的なチーズケーキや芳醇なバターが香る焼き菓子などもあり、新年の食卓を華やかに彩ります☆

日本料理と広東料理の豪華なお重に、スイーツのお重を加えた、豪華な三段重おせち。

ウェスティンホテル東京の「特製おせち 2026」は、2025年12月10日まで予約受付中です！

